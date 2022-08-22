  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Манчестер Юнайтед сделал предложение Айнтрахту по Кевину Траппу
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед сделал предложение Айнтрахту по Кевину Траппу

Германия
(1 голосов)

Оказывают давление на де Хеа

Манчестер Юнайтед сделал предложение Айнтрахту по Кевину Траппу

Фото: twitter.com/Eintracht

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести вратаря франкфуртского "Айнтрахта" Кевина Траппа, сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild. Немец сомневается в необходимости перехода.

Кевин считает, что в "Айнтрахте" ему гарантировано игровое время, тогда как в "МЮ" он может остаться сменщиком Давида де Хеа.

Напомним, что Кевина наминировали на приз Яшина – награду лучшем увратарю по версии France Football.

В этом сезоне Трапп провел за "Айнтрахт" 5 матчей, отстоял один из них "насухо" и пропустил 10 голов. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего немца в 7 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид де Хеа Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Манчестер Юнайтед Кевин Трапп
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dailymail.co.uk

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде