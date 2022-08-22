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Манчестер Юнайтед сделал предложение Айнтрахту по Кевину Траппу
Оказывают давление на де Хеа
Фото: twitter.com/Eintracht
"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести вратаря франкфуртского "Айнтрахта" Кевина Траппа, сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild. Немец сомневается в необходимости перехода.
Кевин считает, что в "Айнтрахте" ему гарантировано игровое время, тогда как в "МЮ" он может остаться сменщиком Давида де Хеа.
Напомним, что Кевина наминировали на приз Яшина – награду лучшем увратарю по версии France Football.
В этом сезоне Трапп провел за "Айнтрахт" 5 матчей, отстоял один из них "насухо" и пропустил 10 голов. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего немца в 7 миллионов евро.
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