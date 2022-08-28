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Вердер – Айнтрахт 3:4. Очередное представление Бремена и первый гол Гётце после возвращения

Германия
(1 голосов)

Первая победа европейского чемпиона в сезоне

Вердер – Айнтрахт 3:4. Очередное представление Бремена и первый гол Гётце после возвращения

Фото: Imago Images

Новина українською

Бундеслига, 4-й тур

Бремен, "Везерштадион"

"Вердер" – "Айнтрахт" 3:4

Голы: Юнг 14, Биттенкурт 17, Фюллькруг 90+2 (п) – Гётце 2, Коло Муани 32, Линдстрём 39, Соу 48

"Вердер": Павленка – Фридль, Велькович, Пипер – Юнг (Бьюканан, 66), Стаге (Шмидт, 66), Гросс (Груев, 65), Биттенкурт (Шмид, 30), Вайзер (Берк, 77) – Дукш, Фюллькруг

"Айнтрахт": Трапп – Пеллегрини (Ленц, 65), Ндика, Тута, Якич – Соу, Роде (Чендлер, 77) – Камада, Гётце (Аларио, 86), Линдстрём (Кнауфф, 77) – Коло Муани (Борре, 86)

Предупреждения: Пипер 33 – Трапп 77, Соу 90+3, Кнауфф 90+6

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В статье: Вердер (Бремен) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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