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Директор Баварии высказался о худшем старте в Бундеслиге за 12 лет

Германия
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Три ничьи

Директор Баварии высказался о худшем старте в Бундеслиге за 12 лет

Фото: twitter.com/FCBayern/

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Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич прокомментировал худший старт клуба в Бундеслиге за 12 последних лет.

"Мы не очень хорошо стартовали. Думаю, мы упустили 4 очка. Ничья с "Унионом" была через стадион и атмосферу на нем. Но гладбахскую "Боруусию" и "Штутгарт" мы должны были выиграть", - рассказал Хасан.

После 6 туров чемпионата Германии мюнхенцы имеют в своем активе 12 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Хасан Салихамиджич Унион (Берлин)
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Источник:
Twitter Bayern & Germany

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