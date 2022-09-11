Директор Баварии высказался о худшем старте в Бундеслиге за 12 лет

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич прокомментировал худший старт клуба в Бундеслиге за 12 последних лет.

"Мы не очень хорошо стартовали. Думаю, мы упустили 4 очка. Ничья с "Унионом" была через стадион и атмосферу на нем. Но гладбахскую "Боруусию" и "Штутгарт" мы должны были выиграть", - рассказал Хасан.