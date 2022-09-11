Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Баварии высказался о худшем старте в Бундеслиге за 12 лет
Три ничьи
Фото: twitter.com/FCBayern/
Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич прокомментировал худший старт клуба в Бундеслиге за 12 последних лет.
"Мы не очень хорошо стартовали. Думаю, мы упустили 4 очка. Ничья с "Унионом" была через стадион и атмосферу на нем. Но гладбахскую "Боруусию" и "Штутгарт" мы должны были выиграть", - рассказал Хасан.
После 6 туров чемпионата Германии мюнхенцы имеют в своем активе 12 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Twitter Bayern & Germany
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Металлист 1925 3:0. С высоты уверенности и амбиций
- Левандовский установил рекорд Ла Лиги XXI века по интенсивности голов
- Хави: Если речь идет о человеческой жизни, то она должна быть выше футбола
- Остановит ли Динамо падение, матчи АПЛ перенесены. Расписание футбола на 9-11 сентября
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти