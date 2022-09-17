Хаманн: Мане не интегрировался в схему Баварии, его нужно посадить на скамейку

Экс-хавбек "Ливерпуля" Дитмар Хаманн поделился мнением о выступлениях нападающего Садио Мане за "Баварию".

"Он не интегрировался в команду. Я видел Садио в "Ливерпуле", где он занимал не свою позицию. В "Баварии" то же самое. Мне не кажется, что он счастлив в "Баварии".

Другие футболисты, такие как Зане, Мусиала или Эрнандес, который сейчас травмированы, выступают на выдающемся уровне. Но никто не говорит такого о Мане в данный момент. Он кажется изолированным и почти не принимает участия в игре. "Бавария" должна взять ситуацию под контроль.

Думаю, Мане следует посадить на скамейку запасных, если он продолжит играть в таком духе. Конечно, его могли бы сместить на фланг и ему было бы лучше там, но у "Баварии" уже есть три прекрасных игрока, а именно Мусиала, Зане и Коман", - сказал Хаманн.