Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хаманн: Мане не интегрировался в схему Баварии, его нужно посадить на скамейку
Эксперт недоволен выступлениями сенегальца
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: S. Mellar/FC Bayern via Getty Images
Экс-хавбек "Ливерпуля" Дитмар Хаманн поделился мнением о выступлениях нападающего Садио Мане за "Баварию".
"Он не интегрировался в команду. Я видел Садио в "Ливерпуле", где он занимал не свою позицию. В "Баварии" то же самое. Мне не кажется, что он счастлив в "Баварии".
Другие футболисты, такие как Зане, Мусиала или Эрнандес, который сейчас травмированы, выступают на выдающемся уровне. Но никто не говорит такого о Мане в данный момент. Он кажется изолированным и почти не принимает участия в игре. "Бавария" должна взять ситуацию под контроль.
Думаю, Мане следует посадить на скамейку запасных, если он продолжит играть в таком духе. Конечно, его могли бы сместить на фланг и ему было бы лучше там, но у "Баварии" уже есть три прекрасных игрока, а именно Мусиала, Зане и Коман", - сказал Хаманн.
Популярное сейчас
- Президент Вереса: Пошел инсайд, что у нас у всех зарплаты по 30 000 гривен. Но это не так
- Первая лига. Нива остановила Полесье
- Альтернатива Назарине. Шахтер может подписать 20-летнего хавбека из Аргентины
- Цыганков интересен трем клубам АПЛ и двум из Бундеслиги
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО