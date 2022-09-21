Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария не будет покупать нападающего зимой
Мане придется вытягивать сезон самому
Фото: twitter.com/FCBayern
"Бавария" не намерена подписывать зимой нового нападающего, сообщает Флориан Плеттенберг. "На данном этапе это исключено", – пишет журналист.
Наггельсману придется менять ситуацию с текущим составом.
News #FCBayern: No new striker is to be signed in the winter transfer window. It’s excluded at this stage. Nagelsmann should form a unit with the existing players. @SkySportDE ????????— Florian Plettenberg (@Plettigoal) September 21, 2022
"Бавария" идет на 5 месте в чемпионате Германии. У команды Юлиана 1 победа, 3 ничьих и поражение в последних 5 матчах в Бундеслиге.
Популярное сейчас
- Мы лидируем, Шотландия дышит в спину. Турнирная таблица группы сборной Украины в Лиге наций
- Источник: Владлен Юрченко подписал контракт с клубом УПЛ
- С двумя форвардами. Известна заявка сборной Украины на игру с Шотландией
- Бавария выдала худшую серию за 20 лет. Но рискует ли Нагельманн пойти по пути Тухеля и Тедеско?
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
Новости по теме
- 12:00 Зарубежные Бавария выдала худшую серию за 20 лет. Но рискует ли Нагельманн пойти по пути Тухеля и Тедеско?
- 16:01 Зарубежные Оливер Кан: Бавария полностью уверена в Нагельсманне и не рассматривает других тренеров
- 21:48 Зарубежные Бавария не смогла забить в Бундеслиге впервые за 1,5 года. Нагельсманн нервно ответил на вопрос о центрфорварде