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Бавария не будет покупать нападающего зимой

Германия
(1 голосов)

Мане придется вытягивать сезон самому

Бавария не будет покупать нападающего зимой

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Бавария" не намерена подписывать зимой нового нападающего, сообщает Флориан Плеттенберг. "На данном этапе это исключено", – пишет журналист.

Наггельсману придется менять ситуацию с текущим составом.

"Бавария" идет на 5 месте в чемпионате Германии. У команды Юлиана 1 победа, 3 ничьих и поражение в последних 5 матчах в Бундеслиге.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн
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