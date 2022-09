Бавария не будет покупать нападающего зимой

"Бавария" не намерена подписывать зимой нового нападающего, сообщает Флориан Плеттенберг. "На данном этапе это исключено", – пишет журналист.

Наггельсману придется менять ситуацию с текущим составом.

