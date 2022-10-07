Германия
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Бундеслига. Очередной гол Фюллькруга выводит Вердер в топ-4
Восьмой гол таргетмена в девяти турах
Фото: Imago Images
Бундеслига. 9-й тур
Зинсхайм, ПреЗеро Арена
Хоффенхайм – Вердер 1:2
Голы: Даббур 32 – Дукш 18, Фюллькруг 87 (пен)
Хоффенхайм: Бауманн – Кабак, Фогт, Нсоки – Сков (Кадержабек, 66), Прёмель, Гайгер, Крамарич (Рюттер, 66), Анхелиньо (Ларсен, 88) – Даббур, Баумгартнер
Вердер: Павленка – Штарк, Велькович, Фридль – Вайзер, Шмид, Гросс, Груев (Биттенкурт, 59), Юнг (Бьюканан, 75) – Фюллькруг, Дукш
Предупреждения: Гайгер 8, Фогт 72 – Груев 44, Фридль 45+1
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