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Бундеслига. Очередной гол Фюллькруга выводит Вердер в топ-4

Германия
(1 голосов)

Восьмой гол таргетмена в девяти турах

Бундеслига. Очередной гол Фюллькруга выводит Вердер в топ-4

Фото: Imago Images

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Бундеслига. 9-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Вердер 1:2

Голы: Даббур 32 – Дукш 18, Фюллькруг 87 (пен)

Хоффенхайм: Бауманн – Кабак, Фогт, Нсоки – Сков (Кадержабек, 66), Прёмель, Гайгер, Крамарич (Рюттер, 66), Анхелиньо (Ларсен, 88) – Даббур, Баумгартнер

Вердер: Павленка – Штарк, Велькович, Фридль – Вайзер, Шмид, Гросс, Груев (Биттенкурт, 59), Юнг (Бьюканан, 75) – Фюллькруг, Дукш

Предупреждения: Гайгер 8, Фогт 72 – Груев 44, Фридль 45+1

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В статье: Вердер (Бремен) Хоффенхайм (Зинсхайм)
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