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Бавария связывалась летом с агентами Хаверца
Видимо, хотели использовать немца на острие атаки
Фото: twitter.com/cfbayern
"Бавария" летом связывалась с агентами нападающего "Челси" Кая Хаверца, сообщает журналист Кристиан Фальк. Немец отказал мюнхенцам.
Вероятно, "Бавария" искала нападающего, который может сыграть в центре, в связи с уходом Роберта Левандовского. Изначально мюнхенцы планировали приобрести в пару к Мане чистого форварда.
Кай Хаверц несколько раз выходил в "Челси" в центре атаки. Также он может сыграть на фланге.
В этом сезоне 23-летний немец провел за "Челси" 15 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 70 миллионов евро.
TRUE✅ @FCBayern asked the agents of @kaihavertz29 last summer for a Transfer. Answer: No! @ChelseaFC pic.twitter.com/dOYfBh50b4— Christian Falk (@cfbayern) October 27, 2022
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