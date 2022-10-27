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Бавария связывалась летом с агентами Хаверца

Германия
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Видимо, хотели использовать немца на острие атаки

Бавария связывалась летом с агентами Хаверца

Фото: twitter.com/cfbayern

Новина українською

"Бавария" летом связывалась с агентами нападающего "Челси" Кая Хаверца, сообщает журналист Кристиан Фальк. Немец отказал мюнхенцам.

Вероятно, "Бавария" искала нападающего, который может сыграть в центре, в связи с уходом Роберта Левандовского. Изначально мюнхенцы планировали приобрести в пару к Мане чистого форварда.

Кай Хаверц несколько раз выходил в "Челси" в центре атаки. Также он может сыграть на фланге.

В этом сезоне 23-летний немец провел за "Челси" 15 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 70 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Кай Хавертц
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