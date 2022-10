Бавария связывалась летом с агентами Хаверца

"Бавария" летом связывалась с агентами нападающего "Челси" Кая Хаверца, сообщает журналист Кристиан Фальк. Немец отказал мюнхенцам.

Вероятно, "Бавария" искала нападающего, который может сыграть в центре, в связи с уходом Роберта Левандовского. Изначально мюнхенцы планировали приобрести в пару к Мане чистого форварда.

Кай Хаверц несколько раз выходил в "Челси" в центре атаки. Также он может сыграть на фланге.

В этом сезоне 23-летний немец провел за "Челси" 15 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 70 миллионов евро.

TRUE✅ @FCBayern asked the agents of @kaihavertz29 last summer for a Transfer. Answer: No! @ChelseaFC pic.twitter.com/dOYfBh50b4