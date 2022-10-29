Игроки Баварии устроили вечеринку в ночном клубе Барселоны после победы на Камп Ноу

Футболисты "Баварии" после победы над "Барселоной" на Камп Ноу со счетом 3:0 устроили вечеринку в местном ночном клубе, сообщает Diario Sport.

Некоторых игроков мюнхенского клуба заметили в месте под названием Shoko в компании бывшего игрока "Баварии" Хави Мартинеса. Он комментировал матч на Movistar+.

Организаторы дискотеки выводили на экраны эмблему "Баварии". Таким образом они поздравили посетителей после победы над местной командой.

Напомним, что "Бавария" обыграла "Барселону" в обоих встречах Лиги чемпионов. Общий счет – 5:0.