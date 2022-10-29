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Игроки Баварии устроили вечеринку в ночном клубе Барселоны после победы на Камп Ноу
Выводили на экраны эмблему "Баварии"
Фото: twitter.com/FCBayern
Футболисты "Баварии" после победы над "Барселоной" на Камп Ноу со счетом 3:0 устроили вечеринку в местном ночном клубе, сообщает Diario Sport.
Некоторых игроков мюнхенского клуба заметили в месте под названием Shoko в компании бывшего игрока "Баварии" Хави Мартинеса. Он комментировал матч на Movistar+.
Организаторы дискотеки выводили на экраны эмблему "Баварии". Таким образом они поздравили посетителей после победы над местной командой.
Напомним, что "Бавария" обыграла "Барселону" в обоих встречах Лиги чемпионов. Общий счет – 5:0.
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