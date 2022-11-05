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Нойер впервые за семь матчей вышел в старте Баварии
Мануэль месяц залечивал травму плеча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер вернулся в стартовый состав команды. Он пропустил последние семь матчей команды из-за травмы. Сегодня Нойер сыграл против берлинской "Герты".
Мануэль получил травму плеча в матче против дортмундской "Боруссии" восьмого октября. Тогда игра завершилась со счетом 2:2. После этого ему пришлось около месяца залечивать повреждение плечевого сустава.
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