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Нойер впервые за семь матчей вышел в старте Баварии

Германия
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Мануэль месяц залечивал травму плеча

Нойер впервые за семь матчей вышел в старте Баварии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер вернулся в стартовый состав команды. Он пропустил последние семь матчей команды из-за травмы. Сегодня Нойер сыграл против берлинской "Герты".

Мануэль получил травму плеча в матче против дортмундской "Боруссии" восьмого октября. Тогда игра завершилась со счетом 2:2. После этого ему пришлось около месяца залечивать повреждение плечевого сустава.

Недавно вратарь также рассказал о перенесенной болезни – раке кожи лица. Нойеру пришлось перенести три операции. На протяжении нескольких месяцев он ходил со шрамом на лице, а также носил пластырь под правым глазом.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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