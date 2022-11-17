Рибери может стать послом Баварии

Бывший вингер "Баварии" Франк Рибери может вернуться в мюнхенский клуб в новом статусе. Об этом пишет Goal.com со ссылкой на Sport Bild.

Согласно данным источника, 39-летний француз займет должность посла клуба и будет выполнять представительские функции. Переговоры между сторонами уже начались и идут успешно. Напомним, в октябре этого года Рибери завершил карьеру из-за проблем с коленом. Последним его клубом стала "Салернитана".

Рибери выступал за "Баварию" с 2007 по 2019 годы. За это время он девять раз выигрывал чемпионат Германии, шесть раз национальный кубок, в 2013-м торжествовал в Лиге Чемпионов.