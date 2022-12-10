Рафаэл Геррейру уйдет из Боруссии. Летом вместо него подпишут защитника сборной Алжира

Португальский фланговый защитник дортмундской "Боруссии" Рафаэл Геррейру покинет клуб уже этим летом. Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, клуб уже нашел для него замену:

"Эксклюзивные новости по Бенсебайни. Он находится на грани перехода в "Дортмунд" в качестве свободного агента летом 2023 года. Переговоры на продвинутом этапе. В свою очередь Геррейро собирается покинуть "Боруссию".

Excl. News #Bensebaini via @Sky_Marlon89 und @westsven: He is on verge to join Dortmund as a free agent in summer 2023. Advanced talks. Guerreiro is set to leave BVB instead. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/JmjxAtX1ML — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 10, 2022

Контракт Рафаэла с "Дортмундом" истекает уже в июне 2023 года. Геррейру отыграл за клуб 12 матчей в текущем сезоне Бундеслиги, забив один гол и отдав два ассиста. Рами Бенсебайни же отыграл 14 матчей в лиге, забив пять голов.