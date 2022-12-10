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Рафаэл Геррейру уйдет из Боруссии. Летом вместо него подпишут защитника сборной Алжира

Германия
(1 голосов)

Рами Бенсебайни покинет Гладбах свободным агентом

Рафаэл Геррейру уйдет из Боруссии. Летом вместо него подпишут защитника сборной Алжира

Фото: BVB Buzz

UA-Футбол
Новина українською

Португальский фланговый защитник дортмундской "Боруссии" Рафаэл Геррейру покинет клуб уже этим летом. Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, клуб уже нашел для него замену:

"Эксклюзивные новости по Бенсебайни. Он находится на грани перехода в "Дортмунд" в качестве свободного агента летом 2023 года. Переговоры на продвинутом этапе. В свою очередь Геррейро собирается покинуть "Боруссию".

Контракт Рафаэла с "Дортмундом" истекает уже в июне 2023 года. Геррейру отыграл за клуб 12 матчей в текущем сезоне Бундеслиги, забив один гол и отдав два ассиста. Рами Бенсебайни же отыграл 14 матчей в лиге, забив пять голов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Рами Бенсебаини Рафаэл Геррейру
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Комментарии (0)
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vabo34
10.12.2022 в 21:36
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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