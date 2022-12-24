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Президент Баварии: Решение оставить Флика в сборной Германии было правильным
Тренер имеет большой потенциал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Баварии" Герберт Хайнер прокомментировал решение Немецкого футбольного союза оставить Ханси Флика на посту главного тренера сборной Германии:
"Менее чем через два года пройдёт чемпионат Европы. Немецкий футбол должен объединиться. Мы не должны впадать в негатив. Я думаю, что решение оставить Флика в сборной было правильным. Почему? В "Баварии" Флик показал, что способен выигрывать трофеи. Именно в этом состоит задача. Немецкая сборная должна выступать в плей-офф крупных турниров и, согласно их собственным стандартам, быть способной бороться за трофеи.
Нужно рассматривать домашний чемпионат Европы как большую возможность. Финал чемпионата мира в очередной раз показал, как футбол может вдохновлять людей. Болельщики сделали ЧМ-2006 в Германии незабываемым турниром. Теперь нужно воссоздать эту атмосферу снова", - сказал Хайнер.
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