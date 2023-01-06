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Коло Муани хочет остаться в Айнтрахте до конца сезона, несмотря на интерес топ-клубов
Плохие новости для "МЮ" и "Челси"
Фото: twitter.com/Eintracht
Нападающий "Айнтрахта" Рандаль Коло Муани хочет остаться в клубе до лета и уже тогда планировать своё будущее. Французом интересовались "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Бавария".
Сообщается, что "Айнтрахт" запросит за 24-летнего форварда 90-100 миллионов евро. У него в контракте не прописана сумма отступных.
В этом сезоне Рандаль провел за "Айнтрахт" 23 матча, забил 8 голов и отдал 11 голевых передач.
Нападающий несколько раз выходил на поле за Францию на чемпионате мира и забил 1 гол в ворота сборной Марокко в полуфинале.
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