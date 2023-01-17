Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия подписала защитника Униона из-за травмы Менье
Срок восстановления бельгийца неизвестен
Фото: bvb.de
"Боруссия" Дортмунд объявила о подписании защитника "Унион" Берлин Юлиана Рюэрсона. Стороны подписали контракт до лета 2026-го.
Как сообщает журналист Патрик Бергер, "Дортмунд" активировал в контракте 25-летнего игрока пункт об отступных в размере 5 миллионов евро, чтобы завершить сделку.
Игрок в 2020 дебютировал за сборную Норвегии и провел 15 матчейза национальную команду. В этом сезоне за "Унион" Юлиан сыграл 21 матч и не отличился результативными действиями.
Переход состоялся на фоне травмы основного правого защитника "Боруссии" Томаса Менье. Он получил повреждение 12-го января и пока сроки восстановления неизвестны.
???? Exklusiv! Borussia Dortmund reagiert auf den Meunier-Ausfall und steht vor einer sofortigen Verpflichtung von Julian Ryerson von Union Berlin. Der BVB zieht die Ausstiegsklausel in Höhe von €5m. Der 25 Jahre alte Norweger soll heute noch den Medizincheck machen. @SPORT1 ⚫️????— Patrick Berger (@berger_pj) January 17, 2023
Популярное сейчас
- Бавария подписала новый контракт с Ибрагимовичем
- Офис президента Украины отправил Арестовича в отставку с должности внештатного советника
- РФ держит в Черном море почти рекордное количество ракет Калибр, ракетные атаки могут продолжиться
- Аллер сделал хет-трик за 7 минут во втором матче за Дортмунд после возвращения. Он перенес курс химиотерапии и две операции
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО