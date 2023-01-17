Боруссия подписала защитника Униона из-за травмы Менье

"Боруссия" Дортмунд объявила о подписании защитника "Унион" Берлин Юлиана Рюэрсона. Стороны подписали контракт до лета 2026-го.

Как сообщает журналист Патрик Бергер, "Дортмунд" активировал в контракте 25-летнего игрока пункт об отступных в размере 5 миллионов евро, чтобы завершить сделку.

Игрок в 2020 дебютировал за сборную Норвегии и провел 15 матчейза национальную команду. В этом сезоне за "Унион" Юлиан сыграл 21 матч и не отличился результативными действиями.

Переход состоялся на фоне травмы основного правого защитника "Боруссии" Томаса Менье. Он получил повреждение 12-го января и пока сроки восстановления неизвестны.