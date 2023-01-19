Бундеслига, 16-й тур

20 января. Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Бавария 21:30

Трансляция – Setanta, Megogo

РБ Лейпциг

Второй сезон кряду в "РБ Лейпциг" повторяется один и тот же неприятный сценарий – провальный старт кампании и ранняя смена тренера. К счастью, каждый раз новому наставнику быстро удавалось вернуть команду на высокий уровень. А Марко Розе даже удалось переплюнуть прошлогодние рекорды Тедеско.

После назначения экс-тренера "Боруссии" Дортмунд Лейпциг набрал больше всех очков в Бундеслиге – 23 в 10 турах (наравне с "Баварией"). С середины сентября "красные быки" отказываются проигрывать. А особенно впечатляет домашняя серия – на "Ред Булл Арене" Розе выиграл все 8 встреч в статусе тренера Лейпцига. На этом стадионе уступил даже "Реал" Мадрид.

К рестарту сезона не успел восстановиться лучший игрок прошлого сезона Бундеслиги Кристофер Нкунку. Ещё одной огромной потерей стали проблемы с коленом у голкипера Гулачи. Венгр хоть и прилично привозил, но без его лидерских качеств молодая оборона РБ может посыпаться.

Бавария

"Бавария" ушла на перерыв с 10-матчевой победной серией во всех турнирах. Мюнхенцев так понесло, что даже ролевик Чупо-Мотинг настрелял 11 голов в сезоне. Лютая форма камерунца – одновременное признание того, что по Роберту Левандовски слёз в Мюнхене не льют, но так же и того, что какие-то подобие классического нападающего этой команде нужно.

Смешно вспомнить, но в какой-то момент немецкая пресса отправляла Нагельсманна в отставку. Тогда "Бавария" шла на серии из 4 матчей без побед в Бундеслиге – немыслимый стрик на бессменного чемпиона. А тренер ушёл в откровенное тактическое экспериментаторство. Но поводов для реальных тревог не было. Мюнхенцы просто были сосредоточены на Лиге Чемпионов, где выиграли 6 из 6 матчей группы, имея в квартете "Интер" и "Барселону".

Без Левандовски атака "Баварии" слабее не стала. Разве что непредсказуемее. И главный герой у неё тоже неожиданный – Джамал Мусиала. В 15 матчах Бундеслиги у тинейджера 9 голов + 6 ассистов. С таким перфомансом Мусиала рискует замахнуться на приз лучшего игрока лиги, если вторую половину проведёт на том же уровне.

У "Баварии" с кадрами ещё большая беда. Нойер сломал ногу в отпуске и завершил тем самым свой сезон, Люка Эрнандес порвал кресты на ЧМ, Садио Мане всё ещё в лазарете, настораживают и проблемы с сердцем у Мазрауи.

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Статистика и факты

Нкунку – лучший бомбардир в Бундеслиге за календарный 2022-й год (25 голов), а также лучший голеадор чемпионата в нынешнем сезоне (12)

С момента назначения Розе в Лейпциг никто не набрал больше очков, чем "красные быки" (23 пункта)

Экс-защитник Лейпцига Упамекано – единственный игрок "Баварии", сыгравший во всех предыдущих 15 турах

"Бавария" выиграла 6 последних матчей в чемпионате – самый длинный стрик в нынешнем сезоне

Личные встречи

У "красных быков" ужасная серия с "Баварией". Из 13 предыдущих встреч за "РБ Лейпциг" осталась лишь одна игра. У Мюнхена 8 побед при 4 ничьих. Последние 4 противостояния оставались за "рекордмайстром". Тенденцией стала высокая результативность. 5:3 в Суперкубке, 3:2 и 1:4 в прошлом розыгрыше Бундеслиги. Сейчас команды готовы где-то также, как в начале кампании, поэтому повторения летних 5:3 исключать не станем.

Ориентировочные составы

РБ Лейпциг: Бласвих – Симакан, Орбан, Гвардиол, Хальстенберг – Лаймер, Шлагер – Собослаи, Ольмо, Форсберг – Андре Силва

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мусиала, Гнабри – Чупо-Мотинг

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Бавария от UA-Футбол

Обилие травм с обеих сторон + первый матч после рестарта клубного сезона = театр абсурда на "Ред Булл Арене". Ошибок будет много с обеих сторон, так что голевая заруба нам обеспечена. Ждём чего-то в духе 5:3, как было в последней встрече команд. Обнадёживает также, что при Марко Розе РБ дома меньше двух ни разу не забивал. "Быки" будут огрызаться. Ставка: тотал голов большее 3.5 с коэффициентом в районе 2.14.