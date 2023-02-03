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Бундеслига. Аугсбург вырвал три очка у Байера в ровном поединке
Команда Алонсо не смогла показать свой уровень
Sebastian Widmann/Getty Images
Отчет будет доступен в ближайшее время
Бундеслига, 19-й тур
Аугсбург - Байер 1:0
Гол: Бериша (55)
Аугсбург: Гикевич – Гумны, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен – Майер, Энгельс, Реджбечай, Варгас, Бельо, Демирович.
Байер: Градецки – Фримпонг, Тапсоба, Та, Инкапье – Паласиос, Андрих, Амири – Диаби, Виртц, Адли.
Предупреждения: Бельо 37, Майер 59, Энгельс 72 - Инкапье 27, Адли 60
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