  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Аугсбург вырвал три очка у Байера в ровном поединке
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Аугсбург вырвал три очка у Байера в ровном поединке

Германия
(1 голосов)

Команда Алонсо не смогла показать свой уровень

Бундеслига. Аугсбург вырвал три очка у Байера в ровном поединке

Sebastian Widmann/Getty Images

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Бундеслига, 19-й тур

Аугсбург - Байер 1:0

Гол: Бериша (55)

Аугсбург: Гикевич – Гумны, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен – Майер, Энгельс, Реджбечай, Варгас, Бельо, Демирович.

Байер: Градецки – Фримпонг, Тапсоба, Та, Инкапье – Паласиос, Андрих, Амири – Диаби, Виртц, Адли.

Предупреждения: Бельо 37, Майер 59, Энгельс 72 - Инкапье 27, Адли 60

По теме
yellow-arrow
Сможете назвать ТОП-20 самых дорогих трансферов января? Квиз
yellow-arrow
Аугсбург – Байер. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 03.02.2023
yellow-arrow
Первая победа мюнхенцев в 2023-м. Майнц – Бавария 0:4. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бундеслига Байер (Леверкузен) Аугсбург
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде