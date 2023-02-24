"РБ Лейпциг" и "Айнтрахт" проведут ключевой матч в борьбе за зону топ-4 после сложных баталий в Лиге Чемпионов посреди недели. "Быки" отстают от четвёртого места на пункт, "орлы" – на два. Права на ошибку нет ни у кого.

Бундеслига, 22-й тур

25 февраля. Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Айнтрахт 16:30

РБ Лейпциг

Прошлый домашний матч "РБ Лейпцига" завершился неудачей. Сумасшедшая реализация "Униона" позволила берлинцам увезти три очка, и сорвать сразу несколько блестящих серий "красных быков". До этого "Лейпциг" шёл на 18-матчевой беспроигрышной серии во всех турнирах, и вообще не проигрывал дома при Марко Розе.

Но "РБ Лейпциг" не дал одной неудаче сказаться на своей форме. После этого очень уверенно был обыгран "Вольфсбург" (0:3) на выезде, в матче с которым наконец вернулся на поле Кристофер Нкунку. Затем была ничья с "Манчестер Сити" (1:1) в Лиге Чемпионов. По ходу встречи Розе увидел, что с "горожанами" можно играть, вернул агрессивный прессинг, и усилиями Гвардиола "быки" добыли результат.

В среду Лейпциг выдал интенсивный матч, поэтому стоит ожидать ротации в тех зонах, где её можно провести без особой потери качества. Хенрикс классно оживил правый фланг "быков" против "Сити", выйдя на второй тайм. Так что Клостерман скорее всего присядет. На другой краю выносливый Давид Раум может сменить более оборонительного Хальстенберга. Форсберг и Вернер ожидаются в старте – Ольмо всё ещё травмирован, а Нкунку до сих пор не готов играть с первых минут.

Айнтрахт

Если у соперника вернулся после травмы лидер Кристофер Нкунку, то своей звезды "Айнтрахт" наоборот лишился. Мало того, что удаление Коло Муани лишило "орлов" шансов на проход в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Француз к тому же получил повреждение в том злосчастном эпизоде, и субботнюю игру должен пропустить из-за повреждения.

У Франкфурта не хватает глубины как для того, чтобы заменить своего лучшего игрока, так и для нормальной борьбы на два фронта. Показательно, что команда Гласнера ни разу не выигрывала в новом году, если до того у них не было отдыха в неделю. 4 матча с игрой на 3/4 день после предыдущего – два поражения, две ничьи. В прошлом году удалось сотворить сенсацию в Лиге Европы, но во внутренних соревнованиях "орлы" сильно просели.

Ждём в старте центрфорварда Рафу Борре, а также появление резервистов Смолчича, Кнауффа и Роде, не игравших с "Наполи". А вот Линдстрём и Камада отдыха не получат – без них в атаке, и так ослабленной без Коло Муани, ловить на "Ред Булл Арене" будет нечего.

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Статистика и факты

Только Никлас Фюллькруг забил больше голов (13), чем Кристофер Нкунку (12)

Поражение от "Униона" прервало 18-матчевую беспроигрышную серию "РБ Лейпциг" во всех турнирах

Андре Силва забил 40 мячей в 57 матчах Бундеслиги в стане "Айнтрахта"

Коло Муани поучаствовал в наибольшем количестве голов среди всех игроков лиги (10+10)

Франкфурт 13 раз забивал в последние 15 минут матча – лучший результат Бундеслиги

Личные встречи

Соперники встречались в Бундеслиге 13 раз. На данный момент у них полный паритет: по 3 победы, плюс ещё 7 встреч завершились вничью. В последних 6 матчах "РБ Лейпциг" ни разу не выиграл, включая унизительное поражение в первом круге со счётом 4:0.

Ориентировочные составы

Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Орбан, Гвардиол, Раум – Лаймер, Шлагер – Собослаи, Форсберг, Вернер – Силва

Айнтрахт: Трапп – Тута, Смолчич, Ндика – Кнауфф, Камада, Роде, Макс – Гётце, Линдстрём – Борре

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Айнтрахт от UA-Футбол