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Бундеслига. Боруссия - Кельн 6:1. Шмели больно покусали козлов

Германия
(1 голосов)

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Бундеслига. Боруссия - Кельн 6:1. Шмели больно покусали козлов

Getty Images/Global Images Ukraine

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Бундеслига, 25 тур

Боруссия - Кельн 6:1

Голы: Геррейро 15; Алле 17, 69; Ройс 32, 70; Мален 36

Боруссия: Майер, Вольф, Зюле, Шлоттербек, Риерсон, Мален, Беллингем, Дауд, Геррейро, Ройс, Алле.

Кельн: Швабе, Шмиц, Губерс, Шабо, Гектор, Олесен, Любичич, Скири, Кайнц, Адамян, Зельке.

Предупреждение: Дауд 66.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Кёльн
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