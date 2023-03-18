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Бундеслига. Боруссия - Кельн 6:1. Шмели больно покусали козлов
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Getty Images/Global Images Ukraine
Отчет будет доступен в ближайшее время
Бундеслига, 25 тур
Боруссия - Кельн 6:1
Голы: Геррейро 15; Алле 17, 69; Ройс 32, 70; Мален 36
Боруссия: Майер, Вольф, Зюле, Шлоттербек, Риерсон, Мален, Беллингем, Дауд, Геррейро, Ройс, Алле.
Кельн: Швабе, Шмиц, Губерс, Шабо, Гектор, Олесен, Любичич, Скири, Кайнц, Адамян, Зельке.
Предупреждение: Дауд 66.
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