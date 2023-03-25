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Германия - Перу: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Хозяева Евро-2024 проведут контрольный матч
Getty Images / Global Images Ukraine
Национальная сборная Германии не играет матчи отбора к Евро-2024 из-за того, что немцы являются хозяевами предстоящего первенства. Подопечные Ханс-Дитер Флика заполнят международную паузу контрольной встречай против национальной команды Перу.
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Контрольный матч
25 марта. Начало в 21:45
Германия - Перу
Німеччина - Перу дивитися онлайн, пряма відеотрансляціяСмотреть трансляцию
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