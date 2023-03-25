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Германия - Перу: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Германия
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Хозяева Евро-2024 проведут контрольный матч

Германия - Перу: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Национальная сборная Германии не играет матчи отбора к Евро-2024 из-за того, что немцы являются хозяевами предстоящего первенства. Подопечные Ханс-Дитер Флика заполнят международную паузу контрольной встречай против национальной команды Перу.

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Контрольный матч
25 марта. Начало в 21:45
Германия - Перу

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Німеччина - Перу дивитися онлайн, пряма відеотрансляція
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