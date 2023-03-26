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Германия – Перу 2:0. Видео голов и обзор поединка
У "Бундестим" не было проблем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 25 марта, состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Перу. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу "бундестим". Следует отметить, что в этом поединке дважды отличился 30-летний форвард немецкого "Вердера" Никлас Фуллкруг. Он забил на 12-й и 33-й минутах.
Также интересно, что на 68-й игрок лондонского "Челси" Кай Хаверц не реализовал 11-метровый - он попал в правую стойку.
Германия – Перу – 2:0
Голы: Фуллкруг, 13, 33
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