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Игрокам и руководству Баварии понравилось как Тухель поставил себя в клубе в первые дни

Германия
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Главное, чтобы ничего не поменялось со временем

Игрокам и руководству Баварии понравилось как Тухель поставил себя в клубе в первые дни

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Менеджер "Баварии" Томас Тухель произвел хорошее впечатление на игроков и руководство по первым дням в команде. Менеджер провел первую тренировку во вторник.

Сообщается, что он сразу же встретился и поговорил с капитанами команды – Томасом Мюллером и Мануэлем Нойером. Игрокам понравилось подобное поведение специалиста.

Томас Тухель сменил на посту главного тренера Юлиана Нагельсманна, которого сняли с должности из-за неудовлетворительного спортивного развития команды. С немцем подписали контракт на 2,5 года. Менеджер будет получать в клубе 12 миллионов евро за сезон.

Свой первый матч под руководством Тухеля "Бавария" сыграет 1-го апреля против "Боруссии" Дортмунд в Бундеслиге.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель
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