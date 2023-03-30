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Игрокам и руководству Баварии понравилось как Тухель поставил себя в клубе в первые дни
Главное, чтобы ничего не поменялось со временем
Фото: twitter.com/FCBayern
Менеджер "Баварии" Томас Тухель произвел хорошее впечатление на игроков и руководство по первым дням в команде. Менеджер провел первую тренировку во вторник.
Сообщается, что он сразу же встретился и поговорил с капитанами команды – Томасом Мюллером и Мануэлем Нойером. Игрокам понравилось подобное поведение специалиста.
Томас Тухель сменил на посту главного тренера Юлиана Нагельсманна, которого сняли с должности из-за неудовлетворительного спортивного развития команды. С немцем подписали контракт на 2,5 года. Менеджер будет получать в клубе 12 миллионов евро за сезон.
Свой первый матч под руководством Тухеля "Бавария" сыграет 1-го апреля против "Боруссии" Дортмунд в Бундеслиге.
Thomas Tuchel held initial talks with the two captains Manuel Neuer and Thomas Müller on Tuesday - a conversation that was seen very positively internally. The way Tuchel presented himself in his first few days was praised by the players and the bosses [@georg_holzner, @kicker]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 29, 2023
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