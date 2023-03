Игрокам и руководству Баварии понравилось как Тухель поставил себя в клубе в первые дни

Менеджер "Баварии" Томас Тухель произвел хорошее впечатление на игроков и руководство по первым дням в команде. Менеджер провел первую тренировку во вторник.

Сообщается, что он сразу же встретился и поговорил с капитанами команды – Томасом Мюллером и Мануэлем Нойером. Игрокам понравилось подобное поведение специалиста.

Томас Тухель сменил на посту главного тренера Юлиана Нагельсманна, которого сняли с должности из-за неудовлетворительного спортивного развития команды. С немцем подписали контракт на 2,5 года. Менеджер будет получать в клубе 12 миллионов евро за сезон.

Свой первый матч под руководством Тухеля "Бавария" сыграет 1-го апреля против "Боруссии" Дортмунд в Бундеслиге.

