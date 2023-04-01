Мбаппе – лучший бомбардир третьего десятилетия 21-го века. В тройке Левандовский и Холанд

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе – лучший бомбардир третьего десятилетия 21-го века. На счету француза 120 голов с 2021-го года.

Второе место за Робертом Левандовским, который отстает всего на 2 гола. Поляк успел забить 118 мячей. Третьим идет Эрлинг Холанд с 110 голами на счету.

В топе также присутствуют Лионель Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец успел назабивать на 6-е место, а португалец – на 9-е.

Полный список выглядит следующим образом:

Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 120 голов; Роберт Левандовский ("Барселона") – 118 голов; Эрлинг Холанд ("Ман Сити") – 110 голов; Карим Бензема ("Реал" Мадрид) – 91 гол; Харри Кейн ("Тоттенхэм") – 90 голов; Лионель Месси ("ПСЖ") – 88 голов; Габриэл Барбоза ("Фламенго") – 83 гола; Майкл Олунга ("Аль-Духаиль") – 80 голов; Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") – 76 голов; Мохаммед Салах ("Ливерпуль") – 76 голов.