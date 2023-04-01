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Мбаппе – лучший бомбардир третьего десятилетия 21-го века. В тройке Левандовский и Холанд
Месси и Роналду в списке
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе – лучший бомбардир третьего десятилетия 21-го века. На счету француза 120 голов с 2021-го года.
Второе место за Робертом Левандовским, который отстает всего на 2 гола. Поляк успел забить 118 мячей. Третьим идет Эрлинг Холанд с 110 голами на счету.
В топе также присутствуют Лионель Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец успел назабивать на 6-е место, а португалец – на 9-е.
Полный список выглядит следующим образом:
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 120 голов;
- Роберт Левандовский ("Барселона") – 118 голов;
- Эрлинг Холанд ("Ман Сити") – 110 голов;
- Карим Бензема ("Реал" Мадрид) – 91 гол;
- Харри Кейн ("Тоттенхэм") – 90 голов;
- Лионель Месси ("ПСЖ") – 88 голов;
- Габриэл Барбоза ("Фламенго") – 83 гола;
- Майкл Олунга ("Аль-Духаиль") – 80 голов;
- Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") – 76 голов;
- Мохаммед Салах ("Ливерпуль") – 76 голов.
I Bomber ????— Corriere dello Sport (@CorSport) March 31, 2023
L'istituto di statistica ha analizzato gli attaccanti prendendo in esame i gol realizzati dall'inizio del nuovo decennio (2021-2030) ⚽️#CorrieredelloSport #Calcio #Bomber pic.twitter.com/cpmm4buh4v
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