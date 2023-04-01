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Мбаппе – лучший бомбардир третьего десятилетия 21-го века. В тройке Левандовский и Холанд

Германия
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Месси и Роналду в списке

Мбаппе – лучший бомбардир третьего десятилетия 21-го века. В тройке Левандовский и Холанд

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Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе – лучший бомбардир третьего десятилетия 21-го века. На счету француза 120 голов с 2021-го года.

Второе место за Робертом Левандовским, который отстает всего на 2 гола. Поляк успел забить 118 мячей. Третьим идет Эрлинг Холанд с 110 голами на счету.

В топе также присутствуют Лионель Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец успел назабивать на 6-е место, а португалец – на 9-е.

Полный список выглядит следующим образом:

  1. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 120 голов;
  2. Роберт Левандовский ("Барселона") – 118 голов;
  3. Эрлинг Холанд ("Ман Сити") – 110 голов;
  4. Карим Бензема ("Реал" Мадрид) – 91 гол;
  5. Харри Кейн ("Тоттенхэм") – 90 голов;
  6. Лионель Месси ("ПСЖ") – 88 голов;
  7. Габриэл Барбоза ("Фламенго") – 83 гола;
  8. Майкл Олунга ("Аль-Духаиль") – 80 голов;
  9. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") – 76 голов;
  10. Мохаммед Салах ("Ливерпуль") – 76 голов.
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В статье: Роберт Левандовский Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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