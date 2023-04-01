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Роббен: У Баварии самый сильный состав в лиге, я очень уверен в команде

Германия
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Экс-игрок высказался в преддверии матча с "Боруссией"

Роббен: У Баварии самый сильный состав в лиге, я очень уверен в команде

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Бывший полузащитник "Баварии" Арьен Роббен поделился ожиданиями от предстоящего матча Бундеслиги между мюнхенцами и дортмундской "Боруссией", выразив уверенность, что победу одержат игроки Тухеля:

"У "Баварии" самый сильный состав в лиге, я очень уверен в команде. Но я также испытываю большое уважение к "Боруссии", они добились выдающихся результатов. "Баварии" будет нелегко, но я думаю, что сегодня вечером они возглавят турнирную таблицу.

Команда хорошо подготовлена ко всем турнирам. У них есть игроки с большим воображением, скоростью и мощью, что помогает угрожать воротам. Забить или отдать голевую передачу может любой. Команда очень хороша, в этом сезоне им определённо есть за что побороться", - сказал Арьенн.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Арьен Роббен
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Источник:
Сайт ФК "Бавария"

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