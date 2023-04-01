Роббен: У Баварии самый сильный состав в лиге, я очень уверен в команде

Бывший полузащитник "Баварии" Арьен Роббен поделился ожиданиями от предстоящего матча Бундеслиги между мюнхенцами и дортмундской "Боруссией", выразив уверенность, что победу одержат игроки Тухеля:

"У "Баварии" самый сильный состав в лиге, я очень уверен в команде. Но я также испытываю большое уважение к "Боруссии", они добились выдающихся результатов. "Баварии" будет нелегко, но я думаю, что сегодня вечером они возглавят турнирную таблицу.

Команда хорошо подготовлена ко всем турнирам. У них есть игроки с большим воображением, скоростью и мощью, что помогает угрожать воротам. Забить или отдать голевую передачу может любой. Команда очень хороша, в этом сезоне им определённо есть за что побороться", - сказал Арьенн.