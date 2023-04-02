Бундеслига. Хоффенхайм покидает зону вылета благодаря геройствам Крамарича

Бундеслига, 26-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – Хоффенхайм 1:2

Голы: Пипер 76 – Крамарич 50, Баумгартнер 52

Андрей Крамарич помог "Хоффенхайму" добыть вторую победу кряду в Бундеслиге, что позволило зинсхаймцам покинуть зону вылета и забыть о чёрном полосе, длившейся 7 туров. Перед международным перерывом хорват оформил дубль с пенальти в ворота "Герты", а сегодня открыл счёт в поединке в Бремене. Также 31-летний капитан был лучшим по количеству передач под удар (3) в своей команде и чаще всего заставлял соперников на себе фолить (5).

Первый тайм был весьма пассивен. Команды обменялись моментами Бебу и Дукша. Удар португальца с острой позиции в дебюте встречи героически заблокировал Милош Велькович, а мощный выстрел в верхний угол от Дукша предотвратили невероятные рефлексы Бауманна. "Вердер" был немного лучше, доставляя неудобства защите соперника великолепной игрой на втором этаже от Фюллькруга и Дукша, но в целом игра была довольно закрытая и равная.

"Хоффенхайм" буйно стартовал во втором тайме, награбил перевес в два гола за 3 минуты, а потом сел в защиту, имитируя окопную войну времён первой мировой. Вайзер и Анхелиньо выдали очень весёлую дуэль на правом краю бременцев. Оба были прекрасны в атаке и традиционно плохо оборонялись. Вайзер был не хуже, и оба ушли с поля с ассистами.

В дебюте второй половины хозяева позволили Анхелиньо спокойно выцелить навес с левой ноги. Испанец выбирал из четырёх вариантов, и избрал в качестве адресата лучшего. Идеальный навес на Крамарича и мяч в сетке. Ещё спустя две минуты Бремен провалился уже на другом краю. Гайгер удобно отпасовал под навес Кадержабеку, а тот нашёл в штрафной голову Баумгартнера.

Сев в глухую оборону, Матараццо сильно рисковал, но его парни всё же устояли. Пипер отыграл один мяч за 15 минут до конца основного времени после подачи Вайзера. А на последних минутах гостей уберегла штанга. Арендованный у "Вольфсбурга" Максимилиан Филипп простил "Хоффенхайм", пробив в каркас ворот с нескольких метров. 1:2. "Хоффенхайм" жив.

Вердер: Павленка – Фридль, Велькович, Штарк (Пипер, 75) – Вайзер, Гросс (Филипп, 75), Шмидт (Стаге, 60), Юнг (Динкчи, 89) – Шмид (Биттенкурт, 60) – Фюллькруг, Дукш

Хоффенхайм: Бауманн – Фогт, Брукс, Акпогума – Кадержабек, Баумгартнер (Асллани, 67), Гайгер, Бекер (Дилейни, 67, Штиллер, 81), Анхелиньо (Нсоки, 81) – Крамарич, Бебу

Предупреждения: Шмид 28, Шмидт 54, Биттенкурт 89 – Бебу 57, Баумгартнер 63, Нсоки 82, Гайгер 89