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Бавария обсудит с Тухелем возможный выкуп Канселу
В этом или в следующем месяце
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" намерена обсудить со своим новым тренером Томасом Тухелем будущее защитника Жоау Канселу, который сейчас выступает за мюнхенцев на правах аренды из "Манчестер Сити".
Переговорный процесс пройдет или в этом, или в следующем месяце, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Согласно его данным, "Бавария" не планирует выкупать контракт португальского игрока за 70 миллионов евро. .
Единственный возможный вариант - договориться с "Ман Сити" о снижении суммы выкупа.
В текущем сезоне 28-летний Канселу провел 10 матчей за баварцев во всех турнирах, в которых забил 1 гол и выполнил 4 результативные передачи.
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