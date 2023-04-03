  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария обсудит с Тухелем возможный выкуп Канселу
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария обсудит с Тухелем возможный выкуп Канселу

Германия
(1 голосов)

В этом или в следующем месяце

Бавария обсудит с Тухелем возможный выкуп Канселу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" намерена обсудить со своим новым тренером Томасом Тухелем будущее защитника Жоау Канселу, который сейчас выступает за мюнхенцев на правах аренды из "Манчестер Сити".

Переговорный процесс пройдет или в этом, или в следующем месяце, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Согласно его данным, "Бавария" не планирует выкупать контракт португальского игрока за 70 миллионов евро. .

Единственный возможный вариант - договориться с "Ман Сити" о снижении суммы выкупа.

В текущем сезоне 28-летний Канселу провел 10 матчей за баварцев во всех турнирах, в которых забил 1 гол и выполнил 4 результативные передачи.

Читайте такжеЗащитник Баварии посвятил победу над Боруссией Д экс-тренеру Нагельсманну
По теме
yellow-arrow
Челси vs Ливерпуль, снова Эль-Класико и гранды для Миколенко. Расписание футбола на 3-9 апреля
yellow-arrow
Бундеслига. Хоффенхайм покидает зону вылета благодаря геройствам Крамарича
yellow-arrow
Тухель - об увольнении Нагельсманна из Баварии: Я сам дважды попадал в такую ситуацию
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Манчестер Сити Жоау Канселу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде