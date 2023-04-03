У руководства Баварии не получилось дозвониться Нагельсманну за день до увольнения. Он был на курорте

Руководство "Баварии" пыталось свзяаться с Юлиан Нагельсманном, чтобы лично сообщить ему о будущей отставке, но у них не получилось дозвониться. В это время менеджер находился на лыжном курорте в Австрии и не отвечал на звонки.

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич утверждает, что пытался свзяаться с Нагельсманном сразу после того, как получил положительный ответ о готовности Тухеля возглавить команду 21-го марта, но у него не получилось. Руководству удалось связаться с Юлианом только в 21:45 23-го марта, когда его попросили немедленно вернуться из отпуска и посетить встречу. На следующий день Нагельсманн встретился с руководством, где и узнал, что он уволен.

Руководство "Баварии" заявляло, что Нагельсманн первым узнал о своем увольнении, но когда журналисты Bild вечером 23-го марта связались с управляющей делами менеджера компанией, там ответили, что ничего не знают об отставке Юлиана.

"Баварию" возглавил Тухель и выиграл первый матч на посту главного тренера 1-го апреля с "Боруссией" Д (4:2). "Мюнхенцы" вышли на первое место в Бундеслиге, а отрыв от "пчёл" составляет 2 очка.