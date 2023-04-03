  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. У руководства Баварии не получилось дозвониться Нагельсманну за день до увольнения. Он был на курорте
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У руководства Баварии не получилось дозвониться Нагельсманну за день до увольнения. Он был на курорте

Германия
(1 голосов)

Юлиан решил не отвечать на звонки в отпуске

У руководства Баварии не получилось дозвониться Нагельсманну за день до увольнения. Он был на курорте

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

Новина українською

Руководство "Баварии" пыталось свзяаться с Юлиан Нагельсманном, чтобы лично сообщить ему о будущей отставке, но у них не получилось дозвониться. В это время менеджер находился на лыжном курорте в Австрии и не отвечал на звонки.

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич утверждает, что пытался свзяаться с Нагельсманном сразу после того, как получил положительный ответ о готовности Тухеля возглавить команду 21-го марта, но у него не получилось. Руководству удалось связаться с Юлианом только в 21:45 23-го марта, когда его попросили немедленно вернуться из отпуска и посетить встречу. На следующий день Нагельсманн встретился с руководством, где и узнал, что он уволен.

Читайте также Тухель - об увольнении Нагельсманна из Баварии: Я сам дважды попадал в такую ситуацию

Руководство "Баварии" заявляло, что Нагельсманн первым узнал о своем увольнении, но когда журналисты Bild вечером 23-го марта связались с управляющей делами менеджера компанией, там ответили, что ничего не знают об отставке Юлиана.

"Баварию" возглавил Тухель и выиграл первый матч на посту главного тренера 1-го апреля с "Боруссией" Д (4:2). "Мюнхенцы" вышли на первое место в Бундеслиге, а отрыв от "пчёл" составляет 2 очка.

По теме
yellow-arrow
Бавария обсудит с Тухелем возможный выкуп Канселу
yellow-arrow
Челси vs Ливерпуль, снова Эль-Класико и гранды для Миколенко. Расписание футбола на 3-9 апреля
yellow-arrow
Бундеслига. Хоффенхайм покидает зону вылета благодаря геройствам Крамарича
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dailymail.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде