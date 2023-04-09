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Киммих - о праздновании гола перед болельщиками Фрайбурга: Это было неспортивно

Германия
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Игрок сожалеет о своем поступке

Киммих - о праздновании гола перед болельщиками Фрайбурга: Это было неспортивно

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих извинился за празднование перед трибунами соперника после матча 27-го тура немецкой Бундеслиги с "Фрайбургом" (1:0).

"Бавария" обыграла "Фрайбург" благодаря голу Маттейса де Лигта на 51-й минуте. После матча Киммих, носивший капитанскую повязку, подошёл к трибунам соперника и неуважительно отпраздновал перед ними, спровоцировав драку на поле. Затем Йозуа извинился за свой поступок.

"Было много эмоций. Победа была очень важна для нас, поражение в Кубке глубоко ранило команду. Но я увлёкся, этого не нужно было делать. Это было неспортивно", - сказал игрок.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Фрайбург Йозуа Киммих
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Источник:
Sky Sports

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