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Арсенал следит за молодым полузащитником Баварии
Контактов между клубами не было
Фото: twitter.com/FCBayern
"Арсенал" следит за полузащитником "Баварии" Райаном Гравенберхом. "Канониры" отслеживают его выступления и наблюдают за его положением в клубе.
Переговоров между сторонами не было, а будущее нидерладского хавбека будет зависеть от Томаса Тухеля.
В этом сезоне Гравенберх провел за "мюнхенцев" 26 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. В среднем он проводит на поле 19 минут. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего нидерландца в 30 миллионов евро.
"Бавария" купила Гравенберха у "Аякса" прошлым летом за 25 миллионов евро и 7% от перепродажи.
❗️X News #Gravenberch: @Arsenal is monitoring him and his situation at Bayern! But no negotiations yet. Lot of competition with Ødegaard, Xhaka, Partey, Jorginho … but nevertheless: He could get more playing time there. Now all depends on Tuchel. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/9s73Fm7NFm— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 10, 2023
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