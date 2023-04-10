Арсенал следит за молодым полузащитником Баварии

"Арсенал" следит за полузащитником "Баварии" Райаном Гравенберхом. "Канониры" отслеживают его выступления и наблюдают за его положением в клубе.

Переговоров между сторонами не было, а будущее нидерладского хавбека будет зависеть от Томаса Тухеля.

В этом сезоне Гравенберх провел за "мюнхенцев" 26 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. В среднем он проводит на поле 19 минут. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего нидерландца в 30 миллионов евро.

"Бавария" купила Гравенберха у "Аякса" прошлым летом за 25 миллионов евро и 7% от перепродажи.