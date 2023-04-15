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Бундеслига. Крамарич остановил Баварию, катастрофа БД в Штутгарте и первая сотня Вернера
Лидеры синхронно оступаются
Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 28-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Хоффенхайм 1:1
Голы: Павар 17 – Крамарич 71
Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Канселу (Гравенберх, 80) – Киммих, Горецка (Мусиала, 60) – Сане (Тель, 59), Мюллер, Коман (Дэвис, 60) – Гнабри
Хоффенхайм: Бауманн – Кабак (Нсок, 62), Брукс, Акпогума – Кадержабек, Крамарич, Гайгер, Штиллер (Беккер, 62), Анхелиньо – Бебу (Бишоф, 90), Баумгартнер (Дольберг, 90)
Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
Штутгарт – Боруссия Д 3:3
Голы: Кулибали 77, Вагноман 84, Силас 90+7 – Аллер 26, Мален 33, Рейна 90+2
Штутгарт: Бредлов – Мавропанос, Загаду, Антон – Вагноман, Эндо, Каразор, Соса – Мийо (Кулибали, 74), Фюрих (Силас, 62) – Гирасси (Томаш, 74)
Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Джан, Хуммельс (Кулибали, 46), Геррейру – Озджан – Мален (Байно-Гиттенс, 69), Беллингем, Брандт (Ройс, 63), Адейеми (Рейна, 82) – Аллер (Мукоко, 63)
Удаление: Мавропанос 39
Лейпциг, РБ Арена
РБ Лейпциг – Аугсбург 3:2
Голы: Кампль 10, Вернер 32, 35 – Майер 5, Варгас 82
Кёльн, Рейн Энерги
Кёльн – Майнц 1:1
Голы: Любичич 51 – Ажорк 17
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