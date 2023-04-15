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Бундеслига. Крамарич остановил Баварию, катастрофа БД в Штутгарте и первая сотня Вернера

Германия
(1 голосов)

Лидеры синхронно оступаются

Бундеслига. Крамарич остановил Баварию, катастрофа БД в Штутгарте и первая сотня Вернера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бундеслига, 28-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Хоффенхайм 1:1

Голы: Павар 17 – Крамарич 71

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Канселу (Гравенберх, 80) – Киммих, Горецка (Мусиала, 60) – Сане (Тель, 59), Мюллер, Коман (Дэвис, 60) – Гнабри

Хоффенхайм: Бауманн – Кабак (Нсок, 62), Брукс, Акпогума – Кадержабек, Крамарич, Гайгер, Штиллер (Беккер, 62), Анхелиньо – Бебу (Бишоф, 90), Баумгартнер (Дольберг, 90)

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Боруссия Д 3:3

Голы: Кулибали 77, Вагноман 84, Силас 90+7 – Аллер 26, Мален 33, Рейна 90+2

Штутгарт: Бредлов – Мавропанос, Загаду, Антон – Вагноман, Эндо, Каразор, Соса – Мийо (Кулибали, 74), Фюрих (Силас, 62) – Гирасси (Томаш, 74)

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Джан, Хуммельс (Кулибали, 46), Геррейру – Озджан – Мален (Байно-Гиттенс, 69), Беллингем, Брандт (Ройс, 63), Адейеми (Рейна, 82) – Аллер (Мукоко, 63)

Удаление: Мавропанос 39

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Аугсбург 3:2

Голы: Кампль 10, Вернер 32, 35 – Майер 5, Варгас 82

Кёльн, Рейн Энерги

Кёльн – Майнц 1:1

Голы: Любичич 51 – Ажорк 17

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Майнц Хоффенхайм (Зинсхайм) Тимо Вернер РБ Лейпциг Штутгарт Аугсбург Кёльн Дониэлл Мален
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