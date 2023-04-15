Айнтрахт – Боруссия М 1:1. Ничья в пользу конкурентов

Бундеслига. 28-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Парк

Айнтрахт – Боруссия М 1:1

Голы: Коло Муани 83 – Хофманн 13

Тринадцатый гол Коло Муани обеспечил "Айнтрахту" ничью в матче с "Боруссией" Менхенгладбах. Таким образом Рандаль теперь идёт вторым как в гонке бомбардиров (сравнялся с сегодняшим оппонентом Маркусом Тюрамом), так и ассистентов Бундеслиги. Тюрам же ответил результативной передачей в дебюте встречи.

Акцент на индивидуальных перфомансах двух лидеров своих коллективов не случаен. Формально "Айнтрахт" и "Боруссия" ещё претендуют на еврокубки. Первые, к примеру, лишь на 4 очка по потерянным отстают от 6-й позиции. На деле же это была встреча обескрыленных "орлов" (ноль побед в 6 турах) и стерилизованных "жеребцов" (1 победа в 6 турах).

И на фоне коллективного упадка блистали лишь те, кому есть что доказывать. А именно Коло Муани, навострившего лыжи на летний трансфер (никаких намёков на "Баварию) и за которого клуб повесил мудриковский ценник. А также его партнёр по сборной Тюрам, который по истечению нынешнего сезона станет свободным агентом.

В первом тайме можно было увидеть на редкость плохую организованность прессинга со стороны хозяев. От команд Оливера Гласнера такое редко увидишь. В давлении "орлов" было столько зазоров, что даже самая ленивая команда Бундеслиги вдруг разбегалась, и с помощью быстрой красивой комбинации открыла счёт. В финальной стадии Тюрам прорвался на вратаря, после чего альтруистично катнул на Хофманна, забившего простейший гол в карьере.

Поведя в дебюте, гости расслабились, и Омлину дважды пришлось спасать "жеребят" до перерыва, чтобы сохранить перевес. Сначала Соу классно пробил под перекладину издали, а затем после прострела с фланга угрожал воротам Коло Муани. Во втором тайме динамика сохранилась.

После перерыва Коло Муани сначала едва не заставит Бенсебайни забить в свои ворота, затем проверит на прочность штангу перед тем, чтобы наконец забить за 10 минут до конца встречи. Ассист на счету молодого Алиду, желавшего доказать свои претензии на первый выход в старте в сезоне. 1:1. "Айнтрахт" и "Боруссия" из претендентов на Европу можно смело вычёркивать.

Айнтрахт: Трапп – Тута, Хасеб, Якич (Кнауфф, 17, Алиду, 77) – Бута, Соу, Роде (Эбимбе, 55), Ленц – Борре (Ааронсон, 55), Камада (Аларио, 76) – Коло Муани

Боруссия М: Омлин – Скалли, Итакура, Эльведи, Бенсебайни (Нетц, 90) – Вайгль, Коне – Хофманн (Фридрих, 90), Нойхаус (Штиндль, 74), Плеа (Нгуму, 64) – Тюрам

Предупреждения: Камада 68 – Штиндль 77, Коне 86