Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Айнтрахт – Боруссия М 1:1. Ничья в пользу конкурентов
Орлы и жеребцы не приблизились к зоне еврокубков
Фото: Imago Images
Бундеслига. 28-й тур
Франкфурт, Дойче Банк Парк
Айнтрахт – Боруссия М 1:1
Голы: Коло Муани 83 – Хофманн 13
Тринадцатый гол Коло Муани обеспечил "Айнтрахту" ничью в матче с "Боруссией" Менхенгладбах. Таким образом Рандаль теперь идёт вторым как в гонке бомбардиров (сравнялся с сегодняшим оппонентом Маркусом Тюрамом), так и ассистентов Бундеслиги. Тюрам же ответил результативной передачей в дебюте встречи.
Акцент на индивидуальных перфомансах двух лидеров своих коллективов не случаен. Формально "Айнтрахт" и "Боруссия" ещё претендуют на еврокубки. Первые, к примеру, лишь на 4 очка по потерянным отстают от 6-й позиции. На деле же это была встреча обескрыленных "орлов" (ноль побед в 6 турах) и стерилизованных "жеребцов" (1 победа в 6 турах).
И на фоне коллективного упадка блистали лишь те, кому есть что доказывать. А именно Коло Муани, навострившего лыжи на летний трансфер (никаких намёков на "Баварию) и за которого клуб повесил мудриковский ценник. А также его партнёр по сборной Тюрам, который по истечению нынешнего сезона станет свободным агентом.
В первом тайме можно было увидеть на редкость плохую организованность прессинга со стороны хозяев. От команд Оливера Гласнера такое редко увидишь. В давлении "орлов" было столько зазоров, что даже самая ленивая команда Бундеслиги вдруг разбегалась, и с помощью быстрой красивой комбинации открыла счёт. В финальной стадии Тюрам прорвался на вратаря, после чего альтруистично катнул на Хофманна, забившего простейший гол в карьере.
Поведя в дебюте, гости расслабились, и Омлину дважды пришлось спасать "жеребят" до перерыва, чтобы сохранить перевес. Сначала Соу классно пробил под перекладину издали, а затем после прострела с фланга угрожал воротам Коло Муани. Во втором тайме динамика сохранилась.
После перерыва Коло Муани сначала едва не заставит Бенсебайни забить в свои ворота, затем проверит на прочность штангу перед тем, чтобы наконец забить за 10 минут до конца встречи. Ассист на счету молодого Алиду, желавшего доказать свои претензии на первый выход в старте в сезоне. 1:1. "Айнтрахт" и "Боруссия" из претендентов на Европу можно смело вычёркивать.
Айнтрахт: Трапп – Тута, Хасеб, Якич (Кнауфф, 17, Алиду, 77) – Бута, Соу, Роде (Эбимбе, 55), Ленц – Борре (Ааронсон, 55), Камада (Аларио, 76) – Коло Муани
Боруссия М: Омлин – Скалли, Итакура, Эльведи, Бенсебайни (Нетц, 90) – Вайгль, Коне – Хофманн (Фридрих, 90), Нойхаус (Штиндль, 74), Плеа (Нгуму, 64) – Тюрам
Предупреждения: Камада 68 – Штиндль 77, Коне 86
Популярное сейчас
- Челси – Брайтон 1:2. Красноречивый парадокс: Мудрик – лучший ассистент лондонцев в АПЛ-2022/23
- ВИДЕО. Мудрик оформил второй ассист в составе Челси
- Спутал берега. Как Министр спорта воюет не за тех
- Сане назвал Мане черным дерьмом, после чего сенегалец его ударил
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО