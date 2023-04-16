Германия
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Вольфсбург – Байер 0:0. Леверкузен поберёг силы на Лигу Европы
Редкие нули для Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 28-й тур
Вольфсбург, Фольксваген Арена
Вольфсбург – Байер 0:0
Вольфсбург: Кастельс – Борнаув, Гилавоги, ван де Вен – Камински, Сванберг, Арнольд, Отавио (Паредес, 54, Лакруа, 80) – Герхардт (Баку, 80), Мармуш (Виммер, 70) – Винд
Байер: Градецки – Фримпонг, Коссуну, Тапсоба, Инкапье – Амири (Та, 78), Андрих, Демирбай – Диаби, Азмун (Виртц, 62), Гложек (Адли, 78)
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