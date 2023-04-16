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Вольфсбург – Байер 0:0. Леверкузен поберёг силы на Лигу Европы

Германия
(1 голосов)

Редкие нули для Бундеслиги

Вольфсбург – Байер 0:0. Леверкузен поберёг силы на Лигу Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бундеслига, 28-й тур

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Байер 0:0

Вольфсбург: Кастельс – Борнаув, Гилавоги, ван де Вен – Камински, Сванберг, Арнольд, Отавио (Паредес, 54, Лакруа, 80) – Герхардт (Баку, 80), Мармуш (Виммер, 70) – Винд

Байер: Градецки – Фримпонг, Коссуну, Тапсоба, Инкапье – Амири (Та, 78), Андрих, Демирбай – Диаби, Азмун (Виртц, 62), Гложек (Адли, 78)

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В статье: Байер (Леверкузен) Вольфсберг
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