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Бавария не собирается продавать Гравенберха

Германия
(1 голосов)

"Мюнхенцы" верят в полузащитника

Бавария не собирается продавать Гравенберха

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" и главный тренер клуба Томас Тухель не собираются отпускать летом полузащитника Райана Гравенберха. Руководство полностью верит в игрока.

Самому полузащитнику не нравится свое полоежение в команде, но клуб не собирается расставаться с ценным активом, которого купили только прошлым летом.

Ранее сообщалось, что за 19-летним полузащитником следят "Арсенал" и "Ливерпуль".

В этом сезоне Райан провел 27 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Райан Гравенберх
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