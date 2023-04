Бавария не собирается продавать Гравенберха

"Бавария" и главный тренер клуба Томас Тухель не собираются отпускать летом полузащитника Райана Гравенберха. Руководство полностью верит в игрока.

Самому полузащитнику не нравится свое полоежение в команде, но клуб не собирается расставаться с ценным активом, которого купили только прошлым летом.

Ранее сообщалось, что за 19-летним полузащитником следят "Арсенал" и "Ливерпуль".

В этом сезоне Райан провел 27 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

News @RGravenberch: Yes, he’s unhappy with his situation and Arsenal and Liverpool are in. But the player is definitely NOT for sale in summer - for the bosses and for Tuchel confirmed again. They all believe in him. Bayern won’t listen to offers. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/yGDu2hjzlc