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Тухель: Бавария еще не решила, как поступит с будущим Теля
Мюнхенцы пока не знают, будут ли отдавать в аренду 17-летнего форварда
Фото: twitter.com/FCBayern
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель прокомментировал будущее 17-летнего форварда Матиса Теля.
"Мы видим его качества. Он взрывной и сильно действует при завершении атак. Он должен сохранить эти навыки.
Пока не решено, как клуб поступит с его будущим: аренда или оставим на следующий сезон. Мы примем это решение в конце августа, не раньше", - рассказал немецкий коуч.
Напомним, французский нападающий перешел в "Баварию" из французского "Ренна" в июле 2022 года за 20 млн евро. Контракт Теля с немецким клубом действует до 2025 года.
В этом сезоне Матис провел 17 матчей в Бундеслиге и забил 4 гола.
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