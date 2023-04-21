Тухель: Бавария еще не решила, как поступит с будущим Теля

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель прокомментировал будущее 17-летнего форварда Матиса Теля.

"Мы видим его качества. Он взрывной и сильно действует при завершении атак. Он должен сохранить эти навыки. Пока не решено, как клуб поступит с его будущим: аренда или оставим на следующий сезон. Мы примем это решение в конце августа, не раньше", - рассказал немецкий коуч.

Напомним, французский нападающий перешел в "Баварию" из французского "Ренна" в июле 2022 года за 20 млн евро. Контракт Теля с немецким клубом действует до 2025 года.

В этом сезоне Матис провел 17 матчей в Бундеслиге и забил 4 гола.