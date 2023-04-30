Германия
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Бавария – Герта 2:0. Киммих возвращает Мюнхену лидерство
На счету Йозуа два ассиста
Фото: Imago Images
Бундеслига, 30-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Герта 2:0
Голы: Гнабри 69, Коман 79
Бавария: Зоммер – Мазрауи (Станишич, 74), Павар, де Лигт, Канселу – Киммих, Горецка (Сане, 46) – Коман (Тель, 81), Гнабри, Мусиала (Гравенберх, 61) – Мане (Мюллер, 61)
Герта: Кристенсен – Кенни, Рохель, Уремович, Платтенхардт – Нганкам (Эджуке, 55), Тузар, Боэтиюс (Станге, 83), Миттельштадт (Маса, 65) – Лукебакио, Нидерлехнер (Канга, 55)
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