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Бавария – Герта 2:0. Киммих возвращает Мюнхену лидерство

Германия
(1 голосов)

На счету Йозуа два ассиста

Бавария – Герта 2:0. Киммих возвращает Мюнхену лидерство

Фото: Imago Images

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Бундеслига, 30-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Герта 2:0
Голы: Гнабри 69, Коман 79

Бавария: Зоммер – Мазрауи (Станишич, 74), Павар, де Лигт, Канселу – Киммих, Горецка (Сане, 46) – Коман (Тель, 81), Гнабри, Мусиала (Гравенберх, 61) – Мане (Мюллер, 61)

Герта: Кристенсен – Кенни, Рохель, Уремович, Платтенхардт – Нганкам (Эджуке, 55), Тузар, Боэтиюс (Станге, 83), Миттельштадт (Маса, 65) – Лукебакио, Нидерлехнер (Канга, 55)

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В статье: Бавария (Мюнхен) Герта (Берлин) Йозуа Киммих
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