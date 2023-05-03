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Кубок Германии. Штутгарт – Айнтрахт 2:3. Коло Муани и Камада выводят орлов в финал
Орлы отправляются в Берлин
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Германии, 1/2 финала
Штутгарт, Мерседец-Бенц Арена
Штутгарт – Айнтрахт 2:3
Голы: Томаш 19, Мийо 83 – Ндика 51, Камада 55, Коло Муани 77 (п)
Штутгарт: Бредлов – Антон (Мийо, 63), Мавропанос (Загаду, 32), Ито – Вагноман, Каразор, Эндо (Фюрих, 78), Соса – Томаш (Кулибали, 63), Силас – Гирасси
Айнтрахт: Трапп – Тута, Хасебе, Ндика – Эбимбе, Роде (Бута, 46), Соу, Ленц – Камада, Гётце (Линдстрём, 78) – Коло Муани (Борре, 83)
Удаление: Соса 85
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