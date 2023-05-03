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Кубок Германии. Штутгарт – Айнтрахт 2:3. Коло Муани и Камада выводят орлов в финал

Германия
(1 голосов)

Орлы отправляются в Берлин

Кубок Германии. Штутгарт – Айнтрахт 2:3. Коло Муани и Камада выводят орлов в финал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Кубок Германии, 1/2 финала
Штутгарт, Мерседец-Бенц Арена
Штутгарт – Айнтрахт 2:3
Голы: Томаш 19, Мийо 83 – Ндика 51, Камада 55, Коло Муани 77 (п)

Штутгарт: Бредлов – Антон (Мийо, 63), Мавропанос (Загаду, 32), Ито – Вагноман, Каразор, Эндо (Фюрих, 78), Соса – Томаш (Кулибали, 63), Силас – Гирасси

Айнтрахт: Трапп – Тута, Хасебе, Ндика – Эбимбе, Роде (Бута, 46), Соу, Ленц – Камада, Гётце (Линдстрём, 78) – Коло Муани (Борре, 83)

Удаление: Соса 85

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Штутгарт Рандаль Коло Муани
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