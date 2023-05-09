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Официально: Айнтрахт разорвет контракт с Гласнером. С менеджером клуб выиграл Лигу Европы
Руководство не устраивает уровень выступлений команды
Фото: Айнтрахт
"Айнтрахт" по окончанию сезона расторгнет контракт с главным тренером Оливером Гласнером. Контракт специалиста, выигравшего Франкфурту Лигу Европы истекает летом 2024-го.
О будущем прекращении сотрудничества заявляется на клубном сайте. Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты команды.
Клуб идет в Бундеслиге на 9-м месте и не может выиграть с 18-го апреля.
Оливер Гласнер возглавил "Айнтрахт" летом 2021-го, покинув "Вольфсбург". С ним команда из Франкфурта победила в Лиге Европы в сезоне-2021/22 и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов в этом сезоне.
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