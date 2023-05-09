Мюллер думает об уходе из Баварии. Он хочет больше играть

Томас Мюллер хочет играть в чаще в "Баварии". Немецкий полузащитник думает над тем, чтобы покинуть "мюнхенцев".

Мюллер устал доказывать своему девятому тренеру в "Баварии", что он достоин выступать в основном составе. Ему также не хватает похвалы от клуба.

Несмотря на недовольство ситуацией, стороны ещё не начинали переговоров об уходе. Томас пока не хочет завершать карьеру и выступал бы как минимум до лета 2024-го, как раз когда у него истекает контракт с "Баварией".

Игрок не исключает, что может перейти в другой клуб из Бундеслиги, но он хотел бы выступать в клубе, который борется за трофеи.

С приходом Тухеля Мюллер стал реже попадать в основной состав. В этом сезоне он провел 37 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. Transfermarkt оценивает 33-летнего немца в 18 миллионов евро.