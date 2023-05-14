Замена Макалистеру? Брайтон подпишет полузащитника Боруссии Дортмунд

Хавбек "Боруссии" Дортмунд Махмуд Дауд вскоре станет игроком "Брайтона". Об этом сообщает Николо Скира.

Немец находится в одном шаге от перехода в клуб АПЛ. Он присоединится к "чайкам" на правах свободного агента.

Дауд выступает за "шмелей" с 2017-го года. В последний раз он продлевал контракт с клубом два года назад. Махмуд является воспитанником другой "Боруссии" – из Мёнхенгладбаха.

Начало этого сезона он пропустил из-за травмы, после чего упустил возможность постоянной игровой практики. В общей сложности на его счету девять матчей в текущем розыгрыше Бундеслиги.