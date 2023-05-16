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Вингер Байера покинет клуб после 12 лет выступлений
Летом он получит статус свободного агента
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
33-летний вингер "Байера" Карим Беллараби покинет команду по завершению нынешнего сезона, сообщает пресс-служба "фармацевтов". Летом он станет свободным агентом.
Беллараби защищал цвета леверкузенцев с 2011 года. С тех пор он провел 290 поединков, в которых забил 57 голов и отдал 66 результативных передач.
В текущей кампании из-за травмы немецкий вингер отыграл лишь десять матчей, проведя в общей сложности 103 минуты. В 2014 году футболиста вызвали в сборную Германию, за которую он наиграл 11 встреч и отличился 1 забитым мячом.
До конца текущего сезона Бундеслиги осталось два тура.
????❤️ @KimoBellarabi beendet seine aktive #Werkself-Karriere. ???? Nach zwölf Spielzeiten #MitDemKreuzAufDerBrust, 290 Pflichtspielen, 57 Toren und 66 Assists mach Karim zum Saisonende Schluss. Danke für alle, Legende! ????#DankeKarim pic.twitter.com/VBQA2cfY71— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 16, 2023
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