Вингер Байера покинет клуб после 12 лет выступлений

33-летний вингер "Байера" Карим Беллараби покинет команду по завершению нынешнего сезона, сообщает пресс-служба "фармацевтов". Летом он станет свободным агентом.

Беллараби защищал цвета леверкузенцев с 2011 года. С тех пор он провел 290 поединков, в которых забил 57 голов и отдал 66 результативных передач.

В текущей кампании из-за травмы немецкий вингер отыграл лишь десять матчей, проведя в общей сложности 103 минуты. В 2014 году футболиста вызвали в сборную Германию, за которую он наиграл 11 встреч и отличился 1 забитым мячом.

До конца текущего сезона Бундеслиги осталось два тура.