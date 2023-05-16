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Вингер Байера покинет клуб после 12 лет выступлений

Германия
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Летом он получит статус свободного агента

Вингер Байера покинет клуб после 12 лет выступлений

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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33-летний вингер "Байера" Карим Беллараби покинет команду по завершению нынешнего сезона, сообщает пресс-служба "фармацевтов". Летом он станет свободным агентом.

Беллараби защищал цвета леверкузенцев с 2011 года. С тех пор он провел 290 поединков, в которых забил 57 голов и отдал 66 результативных передач.

В текущей кампании из-за травмы немецкий вингер отыграл лишь десять матчей, проведя в общей сложности 103 минуты. В 2014 году футболиста вызвали в сборную Германию, за которую он наиграл 11 встреч и отличился 1 забитым мячом.

До конца текущего сезона Бундеслиги осталось два тура.

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В статье: Байер (Леверкузен) Карим Беллараби
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