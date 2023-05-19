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Бавария не будет бороться за полузащитника Аякса и сборной Мексики. Мюнхенцы уступят его Дортмунду
Клубы из Англии также в деле
Фото: twitter.com/AFCAjax
"Бавария" не будет бороться за полузащитника "Аякса" Эдсона Альвареса. Клубу интересен профиль игрока, но за самого футболиста они бороться не будут.
Альварес при этом заинтересован, чтобы продолжить свою карьеру в "Боруссии", но топ-клубы Англии также заинтересованы.
Сообщается, что мексиканец готов к следующему шагу в своей карьере и "Аякс" отпустит его. Контракт с нидерландским клубом истекает летом летом 2025-го.
Отмечается, что в клубе попросят за футболиста 50 миллионов евро.
В этом сезоне Альварес провел за клуб 42 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.
❗️News #Alvarez: Bayern WON‘T enter the race. It’s decided. They have other plans for central midfield.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 19, 2023
As reported: They like his profile but he’s not a transfer target.
Dortmund ist still interested in signing him instead! Understand Alvarez is really considering #BVB as… pic.twitter.com/NrGXG9bNw4
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