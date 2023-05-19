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Бавария не будет бороться за полузащитника Аякса и сборной Мексики. Мюнхенцы уступят его Дортмунду

Германия
(1 голосов)

Клубы из Англии также в деле

Бавария не будет бороться за полузащитника Аякса и сборной Мексики. Мюнхенцы уступят его Дортмунду

Фото: twitter.com/AFCAjax

Новина українською

"Бавария" не будет бороться за полузащитника "Аякса" Эдсона Альвареса. Клубу интересен профиль игрока, но за самого футболиста они бороться не будут.

Альварес при этом заинтересован, чтобы продолжить свою карьеру в "Боруссии", но топ-клубы Англии также заинтересованы.

Сообщается, что мексиканец готов к следующему шагу в своей карьере и "Аякс" отпустит его. Контракт с нидерландским клубом истекает летом летом 2025-го.

Отмечается, что в клубе попросят за футболиста 50 миллионов евро.

В этом сезоне Альварес провел за клуб 42 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Аякс (Амстердам) Эдсон Альварес
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