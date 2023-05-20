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Дармштадт вернулся в Бундеслигу спустя 5 лет

Германия
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Клуб провел в Бундеслиге всего 3 сезона в своей истории

Дармштадт вернулся в Бундеслигу спустя 5 лет

Фото: https://twitter.com/sv98

Новина українською

"Дормаштадт" облыграл дома "Магдебург" (1:0) и обеспечил себе место в Бундеслиге за тур до конца чемпионата. Третий "Гамбург" уже не сможет опередить "лилий".

"Дармштадт" набрал 67 очков после 33-х туров. Их ещё может опередить "Хайденхайм", у которого 61 балл после 32-х игр.

В последний раз "лилии" выступали в Бундеслиге в сезоне-2016/17 и заняли последнее 18-е место в чемпионате.

Всего клуб выступал в Бундеслиге всего 3 сезона в своей истории. Дважды подряд – сезон 2015/16 клуб завершил на 14-м месте.

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В статье: Вторая Бундеслига Дармштадт
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