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Киммих не хочет покидать Баварию летом

Германия
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Игрок останется в клубе на следующий сезон

Киммих не хочет покидать Баварию летом

Фото: Imago Images

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Джошуа Киммих не планирует летом этого года покидать "Баварию". Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что 28-летним игроком активно интересуются Барселона и Реал, однако сам Киммих против таких вариантов.

В составе немецкого клуба Киммих выступает с лета 2015 года. За это время он провел 346 официальных матчей, в которых забил 40 голов и отдал 94 результативных паса.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
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