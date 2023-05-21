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Киммих не хочет покидать Баварию летом
Игрок останется в клубе на следующий сезон
Фото: Imago Images
Джошуа Киммих не планирует летом этого года покидать "Баварию". Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Ранее сообщалось, что 28-летним игроком активно интересуются Барселона и Реал, однако сам Киммих против таких вариантов.
В составе немецкого клуба Киммих выступает с лета 2015 года. За это время он провел 346 официальных матчей, в которых забил 40 голов и отдал 94 результативных паса.
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Источник:Bild
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