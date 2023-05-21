Киммих не хочет покидать Баварию летом

Джошуа Киммих не планирует летом этого года покидать "Баварию". Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что 28-летним игроком активно интересуются Барселона и Реал, однако сам Киммих против таких вариантов.

В составе немецкого клуба Киммих выступает с лета 2015 года. За это время он провел 346 официальных матчей, в которых забил 40 голов и отдал 94 результативных паса.