Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
К сожалению, только серебро. Боруссия Дортмунд - Майнц 2:2. Обзор матча и видео голов
Боруссия Дортмунд - Майнц ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.05.2023 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Фото: bvb.de
34-й тур был невероятно важным для "Дортмунда". "Боруссия" принимала дома "Майнц". Для того, чтобы взять золото чемпионата им нужна была только победа. К сожалению, команде это не удалось. Все пошло не по плану с начала матча.
"Майнц" открыл счет на 15 минуте. Позже на 24 удвоил его. Отныне "пчелам" нужно было забивать 3. Во втором тайме они отыграли первый мяч на 69 минуте. В дополнительном времени Зюле сравнял счет, но для золота этого было недостаточно.
"Мюхненцы"
Бундеслига, 34 тур
27 мая, Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
Голы: Геррейру 69, Зюле 90+6 - Ханче-Ольсен 15, Онисиво 24
Популярное сейчас
- Бундеслига. Мусиала вырывает чемпионство для Баварии
- Динамо подписало новый контракт с легионером
- Шахтер - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ
- Динамо ванатеет, Интер плохо репетирует, дубль Сити не замечает Челси. Обзор топ-матчей выходных
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО
Новости по теме
- 21:23 Зарубежные Дортмундская Боруссия представила форму на следующий сезон. На джерси видно силуэт домашнего стадиона – Фото
- 09:30 Украинские Битва Шахтера с Днепром-1, завершение АПЛ и Бундеслиги. Расписание футбола на 26-28 мая
- 20:26 Зарубежные Аугсбург – Боруссия 0:3. Аллер возвращает Дортмунду лидерство