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К сожалению, только серебро. Боруссия Дортмунд - Майнц 2:2. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Боруссия Дортмунд - Майнц ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.05.2023 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

К сожалению, только серебро. Боруссия Дортмунд - Майнц 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото: bvb.de

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34-й тур был невероятно важным для "Дортмунда". "Боруссия" принимала дома "Майнц". Для того, чтобы взять золото чемпионата им нужна была только победа. К сожалению, команде это не удалось. Все пошло не по плану с начала матча.

"Майнц" открыл счет на 15 минуте. Позже на 24 удвоил его. Отныне "пчелам" нужно было забивать 3. Во втором тайме они отыграли первый мяч на 69 минуте. В дополнительном времени Зюле сравнял счет, но для золота этого было недостаточно.

"Мюхненцы" выиграли свой матч и сравнялись с "Дортмундом" по очкам. Но за счет разницы забитых и пропущенных голов "Боруссия" потеряла чемпионство.

Бундеслига, 34 тур

27 мая, Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Дортмунд - Майнц 2:2

Голы: Геррейру 69, Зюле 90+6 - Ханче-Ольсен 15, Онисиво 24

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Майнц
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