Боруссия Дортмунд объявила об уходе пяти футболистов

"Боруссия" Дортмунд объявила о расставании с пятью игроками команды.

Как сообщает пресс-служба "шмелей", клуб покинули защитники Рафаэл Геррейру и Феликс Пасслак, гокипер Лука Унбегаун, нападающий Антони Модесте и полузащитник Махмуд Дауд.

У всех выше перечисленных футболистов истекли контракт с дортмундским клубом. Они получили памятные подарки из рук капитана Марко Ройса. На данный момент известно, что Пасслак продолжит карьеру в "Бохуме".

Напомним, что "Боруссия" Дортмунд претендовала на победу в Бундеслиге. Однако в заключительном туре чемпионата "черно-желтые" сыграли вничью с "Майнцом" (2:2) и уступили титул "Баварии".

Фото: bvb.de