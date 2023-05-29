Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Дортмунд объявила об уходе пяти футболистов
Марко Ройс вручил им памятные подарки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Боруссия" Дортмунд объявила о расставании с пятью игроками команды.
Как сообщает пресс-служба "шмелей", клуб покинули защитники Рафаэл Геррейру и Феликс Пасслак, гокипер Лука Унбегаун, нападающий Антони Модесте и полузащитник Махмуд Дауд.
У всех выше перечисленных футболистов истекли контракт с дортмундским клубом. Они получили памятные подарки из рук капитана Марко Ройса. На данный момент известно, что Пасслак продолжит карьеру в "Бохуме".
Напомним, что "Боруссия" Дортмунд претендовала на победу в Бундеслиге. Однако в заключительном туре чемпионата "черно-желтые" сыграли вничью с "Майнцом" (2:2) и уступили титул "Баварии".
Популярное сейчас
- Динамо - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 мая 2023
- Шахтер - чемпион, спасение Миколенко, переговоры Маркевича. Главные новости за 28 мая
- Месси проигнорировал: во Франции вручили награды героям сезона-2022/23
- Тухель: Вместо празднования у нас теперь еще одна политическая проблема
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО