  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Боруссия Дортмунд объявила об уходе пяти футболистов
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия Дортмунд объявила об уходе пяти футболистов

Германия
(1 голосов)

Марко Ройс вручил им памятные подарки

Боруссия Дортмунд объявила об уходе пяти футболистов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Боруссия" Дортмунд объявила о расставании с пятью игроками команды.

Как сообщает пресс-служба "шмелей", клуб покинули защитники Рафаэл Геррейру и Феликс Пасслак, гокипер Лука Унбегаун, нападающий Антони Модесте и полузащитник Махмуд Дауд.

У всех выше перечисленных футболистов истекли контракт с дортмундским клубом. Они получили памятные подарки из рук капитана Марко Ройса. На данный момент известно, что Пасслак продолжит карьеру в "Бохуме".

Напомним, что "Боруссия" Дортмунд претендовала на победу в Бундеслиге. Однако в заключительном туре чемпионата "черно-желтые" сыграли вничью с "Майнцом" (2:2) и уступили титул "Баварии".

Боруссия Дортмунд объявила об уходе пяти футболистов - изображение 1
Фото: bvb.de
По теме
yellow-arrow
Игрок Сити, арендованный Баварией, получит две золотые медали по итогам сезона
yellow-arrow
Завершение УПЛ, финалы Лиги Европы и Кубка Англии. Расписание футбола на 29 мая - 4 июня
yellow-arrow
Хайденхайм благодаря двум голам после 90+3 минуты вырвал путевку в Бундеслигу. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Антони Модест Махмуд Дауд Рафаэл Геррейру
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bvb.de

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде