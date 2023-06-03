Лейпциг - Айнтрахт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Кубка Германии

"Лейпциг" в качестве действующего обладателя Кубка Германии добрался до финала следующего розыгрыша и защищает свой трофей. Его соперником на этот раз будет "Айнтрахт", последний раз побеждавший в этом турнире в 2018-м. Интересно, что для франкфуртцев этот финал - не только возможность завоевать трофей, но и вместе с ним путевку в Лигу Европы: через чемпионат коллектив не смог пробиться в еврокубки, однако имеет последний шанс через Кубок.

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Кубок Германии. Финал

3 июня. Начало в 21:00

"Лейпциг" - "Айнтрахт"

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