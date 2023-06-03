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Лейпциг - Айнтрахт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Кубка Германии
Лейпциг - Айнтрахт: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.06.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Footballua.tv/автор невідомий
"Лейпциг" в качестве действующего обладателя Кубка Германии добрался до финала следующего розыгрыша и защищает свой трофей. Его соперником на этот раз будет "Айнтрахт", последний раз побеждавший в этом турнире в 2018-м. Интересно, что для франкфуртцев этот финал - не только возможность завоевать трофей, но и вместе с ним путевку в Лигу Европы: через чемпионат коллектив не смог пробиться в еврокубки, однако имеет последний шанс через Кубок.
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Кубок Германии. Финал
3 июня. Начало в 21:00
"Лейпциг" - "Айнтрахт"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
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