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Официально: Боруссия Дортмунд подписала защитника. Его хотели в Ювентусе и Интере
Заменит ушедшего Рафаэля Геррейро
Фото: "Боруссия" Дортмунд
"Боруссия" Дортмунд объявила о подписании крайнего защитника "Боруссии" Менхенгладбах Рами Бенсебаини. Стороны подписали контракт до лета 2027-го.
Контракт Бенсебаини истекал 30-го июня. Таким образом он пришел в клуб бесплатно.
"Рами — игрок в расцвете сил, он приобрел большой национальный и международный опыт в Бундеслиге, французской Лиге 1, Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также является неотъемлемой частью сборной своей родной страны. Мы уверены, что его спортивное развитие еще не закончилось. В разговорах с ним мы увидели безоговорочное желание быть с дортмундской "Боруссией" и бороться за титулы. Мы очень надеемся на сотрудничество с профессионалом, у которого есть хороший баланс между оборонительной и наступательной игрой", – прокомментировал трансфер спортивный директор "дортмундцев" Себастьен Кель.
В минувшем сезоне Рами провел за "Менхенгладбах" 30 матчей, забил 7 голов и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего алжирца в 20 миллионов евро.
Напомним, что по окончанию сезона "Боруссию" покинул Рафаэл Геррейро, который выступал слева в защите. Рами заменит его на фланге обороны.
Tach, Ramy! ????— Borussia Dortmund (@BVB) June 5, 2023
Der #BVB hat den ersten Neuzugang für die Saison 2023/24 verpflichtet. Ramy #Bensebaini wechselt ablösefrei von Borussia Mönchengladbach an die Strobelallee und unterschrieb am Montag einen Vierjahresvertrag. ✍️
????️ https://t.co/B4vfHCLhQk
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