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Официально: Боруссия Дортмунд подписала защитника. Его хотели в Ювентусе и Интере

Германия
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Заменит ушедшего Рафаэля Геррейро

Официально: Боруссия Дортмунд подписала защитника. Его хотели в Ювентусе и Интере

Фото: "Боруссия" Дортмунд

Новина українською

"Боруссия" Дортмунд объявила о подписании крайнего защитника "Боруссии" Менхенгладбах Рами Бенсебаини. Стороны подписали контракт до лета 2027-го.

Контракт Бенсебаини истекал 30-го июня. Таким образом он пришел в клуб бесплатно.

"Рами — игрок в расцвете сил, он приобрел большой национальный и международный опыт в Бундеслиге, французской Лиге 1, Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также является неотъемлемой частью сборной своей родной страны. Мы уверены, что его спортивное развитие еще не закончилось. В разговорах с ним мы увидели безоговорочное желание быть с дортмундской "Боруссией" и бороться за титулы. Мы очень надеемся на сотрудничество с профессионалом, у которого есть хороший баланс между оборонительной и наступательной игрой", – прокомментировал трансфер спортивный директор "дортмундцев" Себастьен Кель.

В минувшем сезоне Рами провел за "Менхенгладбах" 30 матчей, забил 7 голов и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего алжирца в 20 миллионов евро.

Напомним, что по окончанию сезона "Боруссию" покинул Рафаэл Геррейро, который выступал слева в защите. Рами заменит его на фланге обороны.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Рами Бенсебаини
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Источник:
bvb.de

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