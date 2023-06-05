Официально: Боруссия Дортмунд подписала защитника. Его хотели в Ювентусе и Интере

"Боруссия" Дортмунд объявила о подписании крайнего защитника "Боруссии" Менхенгладбах Рами Бенсебаини. Стороны подписали контракт до лета 2027-го.

Контракт Бенсебаини истекал 30-го июня. Таким образом он пришел в клуб бесплатно.

"Рами — игрок в расцвете сил, он приобрел большой национальный и международный опыт в Бундеслиге, французской Лиге 1, Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также является неотъемлемой частью сборной своей родной страны. Мы уверены, что его спортивное развитие еще не закончилось. В разговорах с ним мы увидели безоговорочное желание быть с дортмундской "Боруссией" и бороться за титулы. Мы очень надеемся на сотрудничество с профессионалом, у которого есть хороший баланс между оборонительной и наступательной игрой", – прокомментировал трансфер спортивный директор "дортмундцев" Себастьен Кель.