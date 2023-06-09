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Вердер подписал африканского полузащитника Ливерпуля

Германия
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Кейта перешёл в качестве свободного агента

Вердер подписал африканского полузащитника Ливерпуля

Фото: werder.de

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Гвинейский полузащитник Наби Кейта вернулся в Бундеслигу. 28-летний хавбек стал игроком "Вердера", сообщает официальный сайт команды.

Кейта перешел в новый клуб на правах свободного агента после ухода из "Ливерпуля", с которым у него закончился контракт.

Наби имеет опыт выступлений в чемпионате Германии. В 2016-2018 годах он играл в составе "РБ Лейпцига", откуда и перешел в стан "мерсисайдцев" за 60 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Кейта принял участие в 13 матчах "красных" во всех турнирах, результативными действиями не отличался. В его пассиве также две желтые карточки.

В общей сложности он завоевал вместе с "Ливерпулем" 6 трофеев: он выигрывал чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны, Кубок лиги, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

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В статье: Вердер (Бремен) Наби Кейта
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Источник:
werder.de

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