Вердер подписал африканского полузащитника Ливерпуля

Гвинейский полузащитник Наби Кейта вернулся в Бундеслигу. 28-летний хавбек стал игроком "Вердера", сообщает официальный сайт команды.

Кейта перешел в новый клуб на правах свободного агента после ухода из "Ливерпуля", с которым у него закончился контракт.

Наби имеет опыт выступлений в чемпионате Германии. В 2016-2018 годах он играл в составе "РБ Лейпцига", откуда и перешел в стан "мерсисайдцев" за 60 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Кейта принял участие в 13 матчах "красных" во всех турнирах, результативными действиями не отличался. В его пассиве также две желтые карточки.

В общей сложности он завоевал вместе с "Ливерпулем" 6 трофеев: он выигрывал чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны, Кубок лиги, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.