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Вердер подписал африканского полузащитника Ливерпуля
Кейта перешёл в качестве свободного агента
Фото: werder.de
Гвинейский полузащитник Наби Кейта вернулся в Бундеслигу. 28-летний хавбек стал игроком "Вердера", сообщает официальный сайт команды.
Кейта перешел в новый клуб на правах свободного агента после ухода из "Ливерпуля", с которым у него закончился контракт.
Наби имеет опыт выступлений в чемпионате Германии. В 2016-2018 годах он играл в составе "РБ Лейпцига", откуда и перешел в стан "мерсисайдцев" за 60 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Кейта принял участие в 13 матчах "красных" во всех турнирах, результативными действиями не отличался. В его пассиве также две желтые карточки.
В общей сложности он завоевал вместе с "Ливерпулем" 6 трофеев: он выигрывал чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны, Кубок лиги, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
#Keïta:— SV Werder Bremen (@werderbremen) June 9, 2023
„Mich haben die Gespräche mit den Verantwortlichen, das Umfeld und die Spielidee überzeugt. Der Trainer hat mir ein richtig gutes Gefühl gegeben und gezeigt, dass ich dem Team helfen kann. Club & Philosophie passen zu mir, es ist der richtige Schritt für mich.“#Werder pic.twitter.com/LFcmQfPmXZ
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