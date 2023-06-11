Флик: Мы сыграем против страны, которая находится в очень сложной ситуации

Главный тренер сборной Германии Ханси Флик поделился мнениями перед контрольным поединком против национальной команды Украины.

"Мы сыграем против страны, которая находится в очень сложной ситуации. Мы с нетерпением ждем игры, ведь наш соперник умеет играть в хороший футбол. Мы хотим сделать так, чтобы каждый увидел привлекательный матч.

На счет кадровой ситуации, то с Украиной точно не сыграют Илкай Гюндоган и Робин Госэнс (прим. - оба играли во вчерашнем финале Лиги чемпионов). Они присоединятся к нам только 14 июня. Также мы следим за ситуацией с Тимо Вернером. Его состояние становится лучше, но за ним мы наблюдаем каждый день", - сказал Флик.