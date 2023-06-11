Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флик: Мы сыграем против страны, которая находится в очень сложной ситуации
Наставник немецкой сборной о матче против Украины
Фото: Німецький футбольний союз
Главный тренер сборной Германии Ханси Флик поделился мнениями перед контрольным поединком против национальной команды Украины.
"Мы сыграем против страны, которая находится в очень сложной ситуации. Мы с нетерпением ждем игры, ведь наш соперник умеет играть в хороший футбол. Мы хотим сделать так, чтобы каждый увидел привлекательный матч.
На счет кадровой ситуации, то с Украиной точно не сыграют Илкай Гюндоган и Робин Госэнс (прим. - оба играли во вчерашнем финале Лиги чемпионов). Они присоединятся к нам только 14 июня. Также мы следим за ситуацией с Тимо Вернером. Его состояние становится лучше, но за ним мы наблюдаем каждый день", - сказал Флик.
Напомним, наша сборная под руководством Сергея Реброва сыграет против немцев 12 июня.
Популярное сейчас
- Германия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
- Сегодня состоится финал молодежного Чемпионата мира по футболу
- Добавились почти 1000 оккупантов и 140 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- "На тот момент я сделал все, что мог", - Ордец рассказал, как покидал московское Динамо после 24 февраля
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО