Бавария готова отпустить Забитцера за 15-17 миллионов евро

"Бавария" готова продать Марселя Забитцера, если поступит хорошее предложение. 15-17 устроит мюнхенскую команду, об этом сообщает Фабрицио Романо.

В прошлой кампании игрок провел половину сезона в аренде у "Манчестер Юнайтед". Тен Хаг остался доволен игроком, но сейчас у "красных дьяволов" другие приоритеты на трансферном рынке.

Забитцер провел 42 матча в сезоне 22/23, где забил 4 мяча и отдал две голевые передачи. Портал transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.