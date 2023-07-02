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Бавария готова отпустить Забитцера за 15-17 миллионов евро
Клуб открыт к предложениям
Фото: Твиттер Баварии
"Бавария" готова продать Марселя Забитцера, если поступит хорошее предложение. 15-17 устроит мюнхенскую команду, об этом сообщает Фабрицио Романо.
В прошлой кампании игрок провел половину сезона в аренде у "Манчестер Юнайтед". Тен Хаг остался доволен игроком, но сейчас у "красных дьяволов" другие приоритеты на трансферном рынке.
Забитцер провел 42 матча в сезоне 22/23, где забил 4 мяча и отдал две голевые передачи. Портал transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.
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