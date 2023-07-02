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Бавария готова отпустить Забитцера за 15-17 миллионов евро

Германия
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Клуб открыт к предложениям

Бавария готова отпустить Забитцера за 15-17 миллионов евро

Фото: Твиттер Баварии

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"Бавария" готова продать Марселя Забитцера, если поступит хорошее предложение. 15-17 устроит мюнхенскую команду, об этом сообщает Фабрицио Романо.

В прошлой кампании игрок провел половину сезона в аренде у "Манчестер Юнайтед". Тен Хаг остался доволен игроком, но сейчас у "красных дьяволов" другие приоритеты на трансферном рынке.

Забитцер провел 42 матча в сезоне 22/23, где забил 4 мяча и отдал две голевые передачи. Портал transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер
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