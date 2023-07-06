Официально: Джака в Байере. Подписан продолжительный контракт

"Байер" объявил о подписании опорника "Арсенала" Гранита Джаки. 30-летний швейцарец подписал контракт до лета 2028-го.

В новом клубе Гранит будет выступать под 34-м номером. Согласно порталу Transfermarkt "фармацевты" отдали 25 миллионов евро за трансфер полузащитника.

Джака выступал за "Арсенал" с 2016-го и провел за клуб 225 поединков.

В минувшем сезоне Джака провел за "гуннеров" 47 поединков, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 20 миллионов евро.