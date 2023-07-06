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Официально: Джака в Байере. Подписан продолжительный контракт

Германия
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Освободил место под Райса в "Арсенале"

Официально: Джака в Байере. Подписан продолжительный контракт

Фото: "Байер"

Новина українською

"Байер" объявил о подписании опорника "Арсенала" Гранита Джаки. 30-летний швейцарец подписал контракт до лета 2028-го.

В новом клубе Гранит будет выступать под 34-м номером. Согласно порталу Transfermarkt "фармацевты" отдали 25 миллионов евро за трансфер полузащитника.

Джака выступал за "Арсенал" с 2016-го и провел за клуб 225 поединков.

В минувшем сезоне Джака провел за "гуннеров" 47 поединков, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 20 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Гранит Джака Байер (Леверкузен)
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